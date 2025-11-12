Δάφνη Καραβοκύρη για το διαζύγιο των γονιών της: «Δυστυχώς γνώριζα όλη την αλήθεια – Αυτό πονάει ακόμα περισσότερο»

Enikos Newsroom

lifestyle

Δάφνη Καραβοκύρη για το διαζύγιο των γονιών της: «Δυστυχώς γνώριζα όλη την αλήθεια – Αυτό πονάει ακόμα περισσότερο»

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Δάφνη Καραβοκύρη στην εκπομπή Real View με αφορμή τις δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα για τα διαζύγιο και την επιρροή στη ζωή του μικρού παιδιού. Η δημοσιογράφος – παρουσιάστρια μίλησε για το διαζύγιο των γονιών της όσο εκείνη ήταν στην εφηβεία.

«Το πέρασα πάρα πολύ δύσκολα σε ηλικία 14 ετών και μεγάλωσα με τον μπαμπά μου. Δυστυχώς γνώριζα όλη την αλήθεια. Αυτό πονάει ακόμα περισσότερο. Μακάρι να μου λέγανε ψέματα. Μετά αποκτάς άλλα κριτήρια, πέφτουν τα φίλτρα. Από παιδάκι γίνεσαι ενήλικας και πολλές φορές μπαίνεις και στη μέση», είπε η Δάφνη Καραβοκύρη.

«Δεν είναι μόνο αυτό το διαζύγιο. Μπορεί να είναι κάτι πολύ φιλικό, πολύ πολιτισμένο. Να μεταδοθεί έτσι και να γίνει με υγεία», πρόσθεσε η Σοφία Μουτίδου τονίζοντας πως δεν είναι όλα τα διαζύγια ίδια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέθανε η Αναστασία Τασούλα: Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που ξύπνησε από καταστολή και μεταμοσχεύθηκε επιτυ...

Ο κανόνας 80/20 που ακολουθούν οι επιτυχημένοι αλλά αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Δημοσιεύτηκε ο πίνακας με τις εγκεκριμένες αιτήσεις – Εντάσσονται πάνω από 100....

ΑΦΜ σε ανήλικα τέκνα: Πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση οι γονείς στα στοιχεία των παιδιών τους

Το ζώδιο που δείχνει ψυχρό και απόμακρο αλλά έχει πολύ τρυφερή ψυχή – «Tα φαινόμενα απατούν»

Το WhatsApp επιτρέπει πλέον αποστολή μηνυμάτων σε άτομα άλλων εφαρμογών
περισσότερα
23:19 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Φελίσια Τσαλαπάτη: «Έχω παρατηρήσει απιστία σε σχέση μου – Δεν έχω δει άνθρωπο να μην κερατώνει»

Την Φελίσια Τσαλαπάτη συνάντησαν σε έξοδό της, οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η ψη...
22:32 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Τάμτα: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της – Η σπάνια φωτογραφία από τα πρώτα χρόνια της μητρότητας

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (11/11) ημέρα για την Τάμτα, καθώς έχει τα γενέθλιά της η κόρη της,...
21:47 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ελένη Φιλίνη: «Αντέδρασα αγριεμένη σε παρενοχλήσεις – Έχασα τις δουλειές»

Στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν καλεσμέ...
20:36 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Λάκης Γαβαλάς: «Όσο υπάρχει η απιστία, υπάρχει και ο έρωτας – Πρέπει να είναι ευχή»

Για το θέμα της απιστίας μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα