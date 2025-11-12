Δάφνη Καραβοκύρη για το διαζύγιο των γονιών της: «Δυστυχώς γνώριζα όλη την αλήθεια – Αυτό πονάει ακόμα περισσότερο»

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Δάφνη Καραβοκύρη στην εκπομπή Real View με αφορμή τις δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα για τα διαζύγιο και την επιρροή στη ζωή του μικρού παιδιού. Η δημοσιογράφος – παρουσιάστρια μίλησε για το διαζύγιο των γονιών της όσο εκείνη ήταν στην εφηβεία.

«Το πέρασα πάρα πολύ δύσκολα σε ηλικία 14 ετών και μεγάλωσα με τον μπαμπά μου. Δυστυχώς γνώριζα όλη την αλήθεια. Αυτό πονάει ακόμα περισσότερο. Μακάρι να μου λέγανε ψέματα. Μετά αποκτάς άλλα κριτήρια, πέφτουν τα φίλτρα. Από παιδάκι γίνεσαι ενήλικας και πολλές φορές μπαίνεις και στη μέση», είπε η Δάφνη Καραβοκύρη.

«Δεν είναι μόνο αυτό το διαζύγιο. Μπορεί να είναι κάτι πολύ φιλικό, πολύ πολιτισμένο. Να μεταδοθεί έτσι και να γίνει με υγεία», πρόσθεσε η Σοφία Μουτίδου τονίζοντας πως δεν είναι όλα τα διαζύγια ίδια.