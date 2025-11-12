Νέα άφιξη 35 μεταναστών στη νήσο Χρυσή – Επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νέα άφιξη 35 μεταναστών στη νήσο Χρυσή – Επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό
Πηγή: philenews.com

Νέα ομάδα μεταναστών έφτασε χτες το μεσημέρι (11/11) στη νήσο Χρυσή, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Ύστερα από πληροφορίες που έφτασαν στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας για αποβίβαση μεταναστών σε παραλία του νησιού, οργανώθηκε επιχείρηση προσέγγισης της περιοχής με σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν 35 πρόσφυγες από το Σουδάν, οι οποίοι είχαν φτάσει στη νησίδα με φουσκωτό σκάφος και αποβιβαστεί σε αμμώδη ακτή. Το πλήρωμα του σκάφους του Λιμενικού, το οποίο εκτελεί και χρέη ασθενοφόρου εκτός από περιπολίες, βρέθηκε αντιμέτωπο με έντονη θαλασσοταραχή και δυσμενείς καιρικές συνθήκες μέχρι να προσεγγίσει το σημείο.

Παρά τις δυσκολίες, η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, και οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στην αποβάθρα της Ιεράπετρας. Ακολούθησαν διαδικασίες ταυτοποίησης και ελέγχου από τις λιμενικές αρχές, ενώ στη συνέχεια οι πρόσφυγες οδηγήθηκαν στο παλιό σχολείο των Μύθων, καθώς το μικρό κλειστό γυμναστήριο που χρησιμοποιείται συνήθως για τη φιλοξενία τους έχει παραδοθεί στη σχολική κοινότητα.

Το σχολείο μπορεί να φιλοξενήσει έως 30 άτομα, ωστόσο γίνονται προσπάθειες από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Ιεράπετρας να διαμορφωθεί ο χώρος ώστε να εξυπηρετήσει και τους 35 πρόσφυγες.

Όπως αναφέρουν στελέχη του Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας, η τοπική ομάδα βρίσκεται «στα όριά της», καθώς σχεδόν καθημερινά καλείται να διαχειριστεί νέες αφίξεις μεταναστών που φτάνουν στις νότιες ακτές της Κρήτης.

