Τριχόπτωση: Ειδικός αποκαλύπτει τον λόγο που οι άνδρες χάνουν μαλλιά – Οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Τριχόπτωση: Ειδικός αποκαλύπτει τον λόγο που οι άνδρες χάνουν μαλλιά - Οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η τριχόπτωση αποτελεί ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνδρες παγκοσμίως, επηρεάζοντας την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία τους. Ο ειδικός στην τριχόπτωση Dr. Dave Weinstein εξηγεί γιατί οι άνδρες χάνουν μαλλιά και ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να σταματήσουν ή να καθυστερήσουν τη φαλάκρα.

Φαλάκρα: Βρέθηκε φυσική θεραπεία κατά της τριχόπτωσης – Η ανακάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα

Η βασική αιτία της τριχόπτωσης στους άνδρες

Η τριχόπτωση είναι ένα πρόβλημα που αγγίζει εκατομμύρια άνδρες παγκοσμίως και συχνά προκαλεί άγχος, στρες και κατάθλιψη. Παρά το γεγονός ότι η τριχόπτωση είναι τόσο συχνή, πολλοί εκπλήσσονται όταν αρχίζουν να παρατηρούν τα πρώτα σημάδια. Έρευνες δείχνουν ότι περίπου το 25% των ανδρών παρατηρούν απώλεια μαλλιών πριν τα 21 τους, το 50% θα εμφανίσει κάποια μορφή τριχόπτωσης έως τα 50 και μέχρι τα 70, το ποσοστό φτάνει περίπου το 70%.

Παρά την πεποίθηση ότι αιτία είναι το στρες, το σαμπουάν ή ο κουρέας, ο κύριος λόγος είναι γενετικός. Αν ο πατέρας, ο παππούς ή ακόμα και η μητρική πλευρά της οικογένειας έχουν αραιά μαλλιά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αντιμετωπίσετε κι εσείς το ίδιο.

Τριχόπτωση: Το απλό κόλπο 4 λεπτών που αποτρέπει την φαλάκρα και υπόσχεται πιο πυκνά μαλλιά

Αυτό οφείλεται στην κληρονομική ευαισθησία των τριχοθυλακίων και κυρίως σε μια ορμόνη που ονομάζεται διυδροτεστοστερόνη (DHT), η οποία καθορίζει πόσο γρήγορα και πόσο έντονα θα χαθούν τα μαλλιά. Η DHT είναι παράγωγο της τεστοστερόνης που προσκολλάται σε συγκεκριμένα θυλάκια του τριχωτού. Στους άνδρες με γενετική προδιάθεση, τα θυλάκια αυτά μειώνονται σταδιακά, δημιουργώντας λεπτότερες τρίχες έως ότου σταματήσουν να αναπτύσσονται εντελώς.

Η διαδικασία είναι αργή και συνεχής και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι είναι φυσιολογική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει λύση.

Συμβουλές από ειδικό για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης

Ο Dr. Dave Weinstein, γιατρός με 18 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνος κλινικής για την ανδρική υγεία στο Numan, παρέχει καίριες συμβουλές για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης.

Τρόποι ενίσχυσης της υγείας των μαλλιών:

  • Διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά
  • Απαλή φροντίδα του τριχωτού
  • Αποφυγή σκληρών χημικών θεραπειών

Φαρμακευτικές θεραπείες

  • Minoxidil: Εφαρμόζεται ως λοσιόν ή αφρός και αυξάνει την αιμάτωση του τριχωτού, θρέφοντας τα τριχοθυλάκια και επανενεργοποιώντας την ανάπτυξη των μαλλιών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αρχικά αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση της υπέρτασης και η δράση της στα μαλλιά ανακαλύφθηκε τυχαία. Η συνέπεια στη χρήση είναι κρίσιμη για εμφανή αποτελέσματα.
  • Finasteride: Δισκίο που μπλοκάρει τη μετατροπή της τεστοστερόνης σε DHT, προστατεύοντας τα τριχοθυλάκια από τη συρρίκνωση και την αραίωση. Δεν μειώνει τα επίπεδα τεστοστερόνης, αλλά βοηθά στη διατήρηση και, σε πολλές περιπτώσεις, στην επανέκφυση των μαλλιών.

Μεταμόσχευση μαλλιών

Μπορεί να επιφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά είναι έχει υψηλό κόστος και δεν αποτελεί μόνιμη λύση. Τα τριχοθυλάκια μπορούν να αραιώσουν ξανά με την πάροδο του χρόνου, απαιτώντας περαιτέρω διαδικασίες.

«Η τριχόπτωση είναι κοινή και δεν υπάρχει λόγος ντροπής. Το κλειδί είναι να ζητήσετε έγκαιρα συμβουλή από ειδικό, να επιλέξετε επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες και να έχετε υπομονή. Η επανέκφυση χρειάζεται χρόνο, αλλά είναι δυνατή», καταλήγει ο Dr. Weinstein.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε τις διαφορές στη φωτό με το πλοίο που ταξιδεύει μέσα στην καταιγίδα – Μπορείτε να λύστε αυτό το τεστ παρατηρητικότη...

Ο γλυκός καρπός από το δένδρο της ζωής που είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες και μπορεί να ελέγξει το σάκχαρο στο αίμα

Εφορία: Πόσοι φορολογούμενοι απειλούνται με κατασχέσεις – Πώς μπορούν να ρυθμισθούν οι οφειλές

Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού – Όλα όσα λέει ο Παπαθανάσης

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:00 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Ποιο είναι το ιδανικό χρονικό διάστημα μεταξύ γεύματος και ύπνου – Η απλή αλλαγή που βελτιώνει την πέψη

Οι περισσότεροι δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να μεσολαβεί αρκετός χρόνος με...
18:50 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κορονοϊός: 131 νέες εισαγωγές και 4 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα – Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την γρίπη

Αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα και μείωση για τον κορονοϊό, σύμφωνα ...
06:00 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Πώς να μείνετε ζεστοί το χειμώνα: Η τροφή που βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και βοηθάει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, τα κρύα χέρια και πόδια γίνονται ένα από τα πιο συνηθισμένα προ...
22:00 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ύπνος: Τι θα συμβεί στο σώμα σας εάν πιείτε ένα ποτήρι γάλα πριν κοιμηθείτε

Το γάλα το βράδυ αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια από τις πιο γνωστές συνήθειες για καλύτερο ύπν...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»