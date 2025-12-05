Κακοκαιρία Byron: Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπου είχε διακοπεί τα ξημερώματα από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό, λόγω της κακοκαιρίας «Byron», που πλήττει την Αττική.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, κανονικά διεξάγεται πλέον η κίνηση των οχημάτων και στους παρακάτω δρόμους:

– Λ. Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου

– Λ. Γρ. Λαμπράκη, από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου

– Βόρειο παράδρομο της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών- Κορίνθου από το 38χλμ έως το 34χλμ στην περιοχή Νεράκι Νέας Περάμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.