Επίτροπος σε Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει αποζημιώσεις σε κράτη μέλη που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, με το αίτημα για βοήθεια να πρέπει να κατατεθεί εντός 12 εβδομάδων από την πρώτη ζημιά. Η στήριξη μπορεί να καλύψει έως και το 95% των δαπανών.
  • Ο κανονισμός RESTORE, που τέθηκε σε ισχύ στις 24 Δεκεμβρίου 2024, παρέχει δυνατότητες ευελιξίας για έκτακτη περιφερειακή στήριξη και ανασυγκρότηση σε πληγέντα κράτη μέλη.
  • Η Ελλάδα μπορεί να λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ), το οποίο καλύπτει μέρος του κόστους για ενέργειες έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης των δημόσιων αρχών.
Με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες των τελευταίων 48 ωρών, σε πολλές περιοχές της χώρας, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων και των ζημιών που έχουν προκληθεί, ο Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Raffaele Fitto έχει επισημάνει σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει αποζημιώσεις σε κράτη μέλη που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, αν το αίτημα για βοήθεια κατατεθεί εντός των πρώτων 12 εβδομάδων από τη στιγμή της πρώτης ζημιάς». Το ύψος της αποζημίωσης φτάνει έως το 95% και μπορεί να υπάρξει πρόσθετη προχρηματοδότηση ύψους 25%.

Σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Raffaele Fitto, σε ερώτηση του Έλληνα Ευρωβουλευτή,  για την παροχή αποζημιώσεων σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές,ισχύουν τα εξής:

1.Τα κράτη μέλη, που πλήττονται από φυσικές καταστροφές μπορούν να επωφεληθούν από τις δυνατότητες ευελιξίας που προβλέπει ο κανονισμός σχετικά με την έκτακτη περιφερειακή στήριξη για την ανασυγκρότηση (RESTORE), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 24 Δεκεμβρίου 2024.

2.Η στήριξη θα μπορούσε να καλύψει έως και το 95 % των δαπανών, ενώ παρέχεται πρόσθετη προχρηματοδότηση ύψους 25 %. Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί η δημοσιονομική πίεση στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που έχουν πληγεί.

3.Η Ελλάδα μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ). Το ΤΑΕΕ μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας, η οποία έχει στη διάθεσή της 12 εβδομάδες από τη στιγμή επέλευσης της πρώτης ζημίας, ενώ πρέπει να αποδείξει ότι η συνολική άμεση ζημία υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002.

4.Το ΤΑΕΕ μπορεί να καλύψει μέρος του κόστους για ενέργειες έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης που βαρύνει τις δημόσιες αρχές. Οι ιδιωτικές ζημίες δεν είναι επιλέξιμες.

5.Ο κανονισμός αυτός επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναπρογραμματίσουν μέρος των κονδυλίων των ταμείων της πολιτικής για τη συνοχή, προς όφελος δράσεων και έργων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ανασυγκρότησης και αποκατάστασης για δημόσιες υποδομές προκειμένου να αμβλυνθούν οι αρνητικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των φυσικών καταστροφών.

