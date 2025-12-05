Κακοκαιρία – Χαλάνδρι: «Τίποτα δεν νικάει την ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων» – Ξήλωσαν κορδέλες για να παρκάρουν πάνω σε γέφυρα, κοντά σε ποτάμι

Την αποτελεσματικότητα του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον δήμο Χαλανδρίου, επεσήμανε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος της περιοχής, Σίμος Ρούσσος, μιλώντας παράλληλα και για την ανευθυνότητα ορισμένων πολιτών.

«Παρά τον τεράστιο όγκο νερού που πέφτει αδιαλείπτως τόσες ώρες το έργο μέχρι στιγμής κρατάει. Στο μετεωρολογικό σταθμό του Συνοικισμού του δικτύου meteoclub καταγράφηκε ρεκόρ εποχών ημερήσιας βροχόπτωσης στα 117 mm και ραγδαιότητας στα 147mm ανά ώρα. Το δεύτερο μεγαλύτερο ύψος βροχής στην Αθήνα» έγραψε αρχικά και πρόσθεσε σε υστερόγραφο πως:

«Φυσικά τίποτα δεν μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων που ξήλωσαν τις κορδέλες που με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής προστασίας μέσα στην βροχή, για να παρκάρουν ακριβώς πάνω στην γέφυρα της Γρίβα και Καλαμά. Εκεί δηλαδή που έχει βγει πάνω το ποτάμι εκατό φορές από το 1977 και μετά».