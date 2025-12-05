Κακοκαιρία – Χαλάνδρι: «Τίποτα δεν νικάει την ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων» – Ξήλωσαν κορδέλες για να παρκάρουν πάνω σε γέφυρα, κοντά σε ποτάμι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία – Χαλάνδρι: «Τίποτα δεν νικάει την ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων» – Ξήλωσαν κορδέλες για να παρκάρουν πάνω σε γέφυρα, κοντά σε ποτάμι

Την αποτελεσματικότητα του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον δήμο Χαλανδρίου, επεσήμανε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος της περιοχής, Σίμος Ρούσσος, μιλώντας παράλληλα και για την ανευθυνότητα ορισμένων πολιτών.

«Παρά τον τεράστιο όγκο νερού που πέφτει αδιαλείπτως τόσες ώρες το έργο μέχρι στιγμής κρατάει. Στο μετεωρολογικό σταθμό του Συνοικισμού του δικτύου meteoclub καταγράφηκε ρεκόρ εποχών ημερήσιας βροχόπτωσης στα 117 mm και ραγδαιότητας στα 147mm ανά ώρα. Το δεύτερο μεγαλύτερο ύψος βροχής στην Αθήνα» έγραψε αρχικά και πρόσθεσε σε υστερόγραφο πως:

«Φυσικά τίποτα δεν μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων που ξήλωσαν τις κορδέλες που με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής προστασίας μέσα στην βροχή, για να παρκάρουν ακριβώς πάνω στην γέφυρα της Γρίβα και Καλαμά. Εκεί δηλαδή που έχει βγει πάνω το ποτάμι εκατό φορές από το 1977 και μετά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ενίσχυση του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με 53 μόνιμες θέσεις Ψυχιάτρων και Παιδοψυχιάτρων

Αλλάζει το τοπίο των κλινικών μελετών στην Ελλάδα

Συνταξιούχοι: Βγαίνουν ξανά στους δρόμους – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Τέλος χρόνου απόψε για τις αιτήσεις – Ποιοι θα πληρωθούν πρώτα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:07 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. από τις επιχειρήσεις των αστυνομικών στην Αττική – 12 απεγκλωβισμοί

Σε 12 απεγκλωβισμούς ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικοί των πληρωμάτων που επιχειρούν στις περιο...
11:48 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Λέκκας για ζημιές από τις βροχοπτώσεις: «Χρειάζεται συνολικός επανασχεδιασμός των έργων» – Γιατί πλημμύρισε ξανά η Μάνδρα

Για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Byron» μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης ...
11:43 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

«Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»: Οι 7 περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες μέχρι το πρωί του Σαββάτου

Αν και οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες έχουν κοπάσει στην Αττική, η κακοκαιρία Byron συνεχ...
10:50 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του – Είχαν να δώσουν σημάδια ζωής από τη Δευτέρα

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη η είδηση του θανάτου ενός ζευγαριού, ηλικίας 55 και 58...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»