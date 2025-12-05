Μάνδρα: «Μας ξύπνησαν μνήμες του παρελθόντος» – Απεγκλωβίστηκε μητέρα με το παιδί της

Επί ποδός βρίσκονται όλα τα συνεργεία στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και εργάζονται για την αποκατάσταση της πόλης, η οποία χτυπήθηκε άγρια τη νύχτα από την καταιγίδα, υπήρξαν πλημμύρες και κατέβηκε λάσπη στους δρόμους.

«Μας ξύπνησαν μνήμες του παρελθόντος», ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Υποδομών, Κώστας Ρόκας, ο οποίος όμως πρόσθεσε πως δεν είναι ίδια η κατάσταση.

«Θύμισε λίγο το 2017, έπεσαν μεγάλες ποσότητες νερού, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι ίδιο το μέγεθος προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. Κι αυτό γιατί τα παθήματα έχουν γίνει μαθήματα, έχουν γίνει έργα και σε καμία περίπτωση δεν είχαμε καταστάσεις σαν εκείνες», τόνισε και πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα, η κατάσταση είναι δύσκολη, κατέβηκαν φερτά υλικά, υπήρξαν πλημμύρες και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και τώρα τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα, ώστε να επαναφέρουμε την ομαλή κατάσταση».

Σε ερώτηση εάν υπήρξαν εγκλωβισμοί, ο αντιδήμαρχος απάντησε: «Ναι, έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί και τώρα πριν από λίγο απεγκλωβίσαμε μία μητέρα με το παιδάκι της. Δεν κινδύνευσαν, αλλά είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να περάσουν. Τους απεγκλωβίσαμε και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Είχαμε ενημερώσει έγκαιρα τον κόσμο για τα καιρικά φαινόμενα και τι πρέπει να κάνει».

Τέλος, ο κ. Ρόκας επεσήμανε πως δεν υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης. «Υπάρχουν μόνο κάποια σημεία που τα έχουν κλείσει τα συνεργεία, γιατί κάνουν τις εργασίες καθαρισμού», συμπλήρωσε.

