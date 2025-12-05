Σοφία Παυλίδου: Είμαι ευτυχισμένη και ερωτευμένη – Δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις

  • Η Σοφία Παυλίδου μίλησε στο Breakfast@Star με αφορμή τη νέα της συνεργασία με τον Χάρη Ρώμα στην παράσταση, «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα».
  • Η ηθοποιός δήλωσε «ευτυχισμένη» και «ερωτευμένη», τονίζοντας ότι «δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις» καθώς δεν νιώθει την ανάγκη να τις επικοινωνεί.
  • Η ευτυχία της, όπως είπε, «δεν εξαρτάται από τον άλλο άνθρωπο, εξαρτάται από εμένα», κάτι που έχουν καταλάβει και τα παιδιά της.
Σοφία Παυλίδου
Φωτογραφία: Instagram/pavlidou.sofia

Η Σοφία Παυλίδου μίλησε στο Breakfast@Star με αφορμή τη νέα της συνεργασία με τον Χάρη Ρώμα στην παράσταση, «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα».

«Όταν είσαι 20 χρόνια σε μία σχέση, δεν ήταν η πρώτη μου προτεραιότητα να ξανακάνω μια σχέση. Ήθελα λίγο να μείνω μόνη μου, να βρω τα πατήματά μου. Τίποτα δεν είναι δύσκολο, αρκεί να το θέλεις. Αγαπώ τη μοναχικότητα γιατί κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Ακόμα και σε σχέση που είμαι, έχω και τις στιγμές που θα είμαι μόνη μου», ανέφερε η Σοφία Παυλίδου.

«Δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις. Δεν τις επικοινωνώ, δεν έχω αισθανθεί την ανάγκη. Είμαι ευτυχισμένη, ερωτευμένη. Είμαι χαρούμενη για τα παιδιά μου για τα σκυλιά μου. Τα παιδιά μου χαίρονται να είμαι καλά. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον άλλο άνθρωπο, εξαρτάται από εμένα, το έχουν καταλάβει τα παιδιά και θέλουν να με βλέπουν καλά» σχολίασε η ηθοποιός.

11:28 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

