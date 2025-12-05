Τηλεθέαση (4/12): Ποια σειρά τερμάτισε στην κορυφή

Σύνοψη από το

  • Ο «Άγιος Έρωτας» διατήρησε την πρωτοκαθεδρία τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο, καταγράφοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις στη ζώνη της μυθοπλασίας.
  • Στο Δυναμικό Κοινό, το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» ακολουθεί με σταθερή δυναμική, ενώ τα «First Dates» και «The Floor» κινούνται σε καλά επίπεδα τηλεθέασης.
  • Στο Γενικό Σύνολο, η «Γη της Ελιάς» παραμένει ο πιο ισχυρός αντίπαλος του «Άγιου Έρωτα», με το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» να διατηρεί σταθερή παρουσία στην τριάδα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση (4/12): Ποια σειρά τερμάτισε στην κορυφή

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν στη ζώνη της μυθοπλασίας και των ψυχαγωγικών formats, με τον Άγιο Έρωτα να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο στην τηλεθέαση.

Στο Δυναμικό Κοινό, το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι ακολουθεί με σταθερή δυναμική, ενώ τα First Dates και The Floor κινούνται σε καλά επίπεδα.

Στο Γενικό Σύνολο, η Γη της Ελιάς παραμένει ο πιο ισχυρός αντίπαλος της σειράς «Άγιος Έρωτας», ενώ το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι διατηρεί και εκεί σταθερή παρουσία στην τριάδα. Τα ψυχαγωγικά formats σημείωσαν ηπιότερες μεταβολές, με μικρές αυξομειώσεις στα ποσοστά τους.

 

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 20,5%
Γη της Ελιάς 16%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 15,1%
The Floor 9%
First Dates 8,5%
Don’t forget the lyrics 6,8%
Real View 2,2%
Το παιδί 1,7%
Στην πίεση 1,6%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 16,1%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 14,6%
First Dates 10,2%
The Floor 9,9%
Don’t forget the lyrics 8,1%
Γη της Ελιάς 7,6%
Real View 2,3%
Στην πίεση 1,6%
Το παιδί 1,3%

09:48 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

06:08 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

05:38 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

04:55 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

