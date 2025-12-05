Τηλεθέαση (4/12): Ποια σειρά τερμάτισε στην κορυφή

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν στη ζώνη της μυθοπλασίας και των ψυχαγωγικών formats, με τον Άγιο Έρωτα να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο στην τηλεθέαση.

Στο Δυναμικό Κοινό, το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι ακολουθεί με σταθερή δυναμική, ενώ τα First Dates και The Floor κινούνται σε καλά επίπεδα.

Στο Γενικό Σύνολο, η Γη της Ελιάς παραμένει ο πιο ισχυρός αντίπαλος της σειράς «Άγιος Έρωτας», ενώ το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι διατηρεί και εκεί σταθερή παρουσία στην τριάδα. Τα ψυχαγωγικά formats σημείωσαν ηπιότερες μεταβολές, με μικρές αυξομειώσεις στα ποσοστά τους.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Άγιος Έρωτας 20,5% Γη της Ελιάς 16% Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 15,1% The Floor 9% First Dates 8,5% Don’t forget the lyrics 6,8% Real View 2,2% Το παιδί 1,7% Στην πίεση 1,6%

Δυναμικό Κοινό