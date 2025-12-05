Κακοκαιρία Byron: Απεγκλωβισμοί πολιτών από την ΕΛ.ΑΣ. από σπίτια και αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία Byron: Απεγκλωβισμοί πολιτών από την ΕΛ.ΑΣ. από σπίτια και αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας

Για απεγκλωβισμούς πολιτών και απομάκρυνση αντικειμένων από τους πλημμυρισμένους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, επενέβησαν οι δυνάμεις της αστυνομίας στο κέντρο της πρωτεύουσας, σήμερα (05/12) τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Όπως έγινε γνωστό, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, από τις 05.30 το πρωί δέχτηκε συνολικά 61 κλήσεις για συσσώρευση υδάτων και εμπόδια στους δρόμους.

Οι 33 κλήσεις ήταν για παροχή βοήθειας σε πολίτες, σε αυτοκίνητα και σπίτια, εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν 12 απεγκλωβισμοί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εκτόξευση των διαγνώσεων ΔΕΠΥ: Τι δείχνουν τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα

Φραγμένες αρτηρίες: 5 ύπουλα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν πρόβλημα

1000 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Έως σήμερα οι αιτήσεις – Ποιους αφορά

Κακοκαιρία Byron: Τα έκτακτα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:22 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: Χείμαρρος ο δρόμος προς το Θριάσιο Πεδίο – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Η κακοκαιρία «Byron» έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Όπως ...
09:56 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: Έπεσε δέντρο στο Δρομοκαΐτειο – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε στο Δρομοκαΐτειο. Το δέντρο φαίνεται ότι δεν άντεξε το βάρος της βροχή...
09:36 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: Η Τατοΐου μετατράπηκε σε «λίμνη» και γέμισε λάσπες και φερτά υλικά – Βίντεο αναγνώστη

Σε «λίμνη» μετατράπηκε τμήμα της Τατοΐου λόγω της ισχυρής βροχής που έφερε η κακοκαιρία «Byron...
09:26 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Στείλε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr – Αποθήκευσε τον αριθμό 6944 05 05 05

Το enikos.gr στηρίζεται στην διαδραστικότητα και την επικοινωνία με όλους τους αναγνώστες που ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»