Κακοκαιρία Byron: Απεγκλωβισμοί πολιτών από την ΕΛ.ΑΣ. από σπίτια και αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας

Για απεγκλωβισμούς πολιτών και απομάκρυνση αντικειμένων από τους πλημμυρισμένους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, επενέβησαν οι δυνάμεις της αστυνομίας στο κέντρο της πρωτεύουσας, σήμερα (05/12) τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Όπως έγινε γνωστό, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, από τις 05.30 το πρωί δέχτηκε συνολικά 61 κλήσεις για συσσώρευση υδάτων και εμπόδια στους δρόμους.

Οι 33 κλήσεις ήταν για παροχή βοήθειας σε πολίτες, σε αυτοκίνητα και σπίτια, εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν 12 απεγκλωβισμοί.