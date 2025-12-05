ΗΠΑ: Η Μελάνια φωταγώγησε το Εθνικό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο – «Αγαπώ όλους τους πολίτες, ακόμη κι αυτούς που δεν συμπαθώ» είπε ο Τραμπ

Σε μια βραδιά με χαμηλές θερμοκρασίες αλλά υψηλού συμβολισμού στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, έδωσαν το έναυσμα για την επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου στις ΗΠΑ, ανάβοντας το Εθνικό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο μπροστά στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο πάρκο Ellipse, λίγο νότια του Λευκού Οίκου.

Στην ετήσια τελετή, ο Αμερικανός Πρόεδρος απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας πως «Η Πρώτη Κυρία θα κάνει τις τιμές».

First Lady Melania Trump departs the White House to light the National Christmas Tree 🌲 pic.twitter.com/RPtS6AZQQ8 — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) December 5, 2025



Αφού μέτρησε αντίστροφα από το πέντε ως το μηδέν, η Μελάνια έκανε ένα βήμα μπροστά και πάτησε το κουμπί που έκανε το δέντρο πίσω τους να λάμψει.

«Είναι μια ομορφιά», σχολίασε ο Τραμπ.

MERRY CHRISTMAS!@POTUS and @FLOTUS light the beautiful National Christmas Tree ✨🎄 pic.twitter.com/Um3Qf1pEIo — The White House (@WhiteHouse) December 5, 2025



Η εκδήλωση περιελάμβανε εμφανίσεις από τους θρύλους της ροκ Beach Boys, τον τραγουδιστή χριστιανικής μουσικής Μάθιου Γουέστ, καθώς και τους καλλιτέχνες της κάντρι Γκάμπι Μπάρετ, Τζον Πάρντι, Αλάνα Σπρίνγκστιν, Μπρετ Γιανγκ και Γουόρεν Ζάιντερς.

Tonight, the National Christmas Tree was illuminated in a tradition that began with President Calvin Coolidge in 1923. In tonight’s photos, take a look at this year’s tree lighting. 📷: Matthew D’Agostino/WHHA pic.twitter.com/sO0KzLNWoq — White House History (@WhiteHouseHstry) December 5, 2025



Στις δηλώσεις του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συμφωνία ειρήνης που υπεγράφη νωρίτερα την Πέμπτη μεταξύ Ρουάντα και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «στημένες», προσθέτοντας όμως ότι είναι ικανοποιημένος που οι θητείες του δεν ήταν συνεχόμενες, επειδή έτσι θα βρίσκεται στο αξίωμα όταν οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του καλοκαιριού την επόμενη χρονιά, σημειώνει το Associated Press.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε επίσης την αγάπη του για «όλους τους υπέροχους πολίτες μας», ακόμη και για εκείνους που δεν του είναι συμπαθείς, κάνοντας τη δήλωση λίγο μετά την αναφορά του στο παράδειγμα του Ιησού.

«Με τη γέννηση του Ιησού, η ανθρώπινη ιστορία πέρασε από τη νύχτα στη μέρα. Ο λόγος και το παράδειγμά του μάς καλούν να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον και να τιμούμε την ιερή αλήθεια ότι κάθε παιδί είναι φτιαγμένο με ξεχωριστό τρόπο κατ’ εικόνα του Θεού», είπε.

«Θέλω να αποτίσω τον βαθύ σεβασμό και την αγάπη μου σε όλους τους υπέροχους πολίτες μας, περίπου 350 εκατομμύρια ανθρώπους. Τους αγαπάμε όλους, είτε σας αρέσουν είτε όχι, τους αγαπάμε όλους. Θέλουμε να φροντίσουμε τους πάντες. Πρέπει να φροντίσουμε όλους στη χώρα μας».

Ο Τραμπ είπε στο κοινό της υπαίθριας τελετής ότι είναι περήφανος για τις ειρηνευτικές συμφωνίες που έχει μεσολαβήσει φέτος και εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα μπορέσει να προσθέσει και τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας στη λίστα αυτή.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε επίσης όσους παρέχουν βοήθεια στους άπορους, όπως και την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τους διασώστες, καθώς και τα στελέχη των υπηρεσιών Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και της Συνοριοφυλακής, «που ρισκάρουν τη ζωή τους κάθε μέρα».

Αναφέρθηκε ακόμη στους δύο μέλη της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυρά —ο ένας θανάσιμα— κοντά στον Λευκό Οίκο την παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών. «Ως έθνος, έχουμε πολλά για τα οποία πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Αυτή την εορταστική περίοδο, τα σύνορά μας είναι ασφαλή. Το πνεύμα μας έχει ανανεωθεί», είπε ακόμη.

«Η οικονομία μας ακμάζει. Ο πληθωρισμός σταμάτησε. Το έθνος μας είναι δυνατό, και η Αμερική είναι πίσω, μεγαλύτερη και καλύτερη, ισχυρότερη, καλύτερη από ποτέ».