Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία Byron: Κινδύνευσαν τουρίστες και κάτοικοι στη Φοινικούντα από υπερχείλιση ποταμού – Κλειστοί δρόμοι από κατολισθήσεις – ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στη Λούτσα Φοινικούντας η υπερχείλιση του ποταμού που κατεβαίνει από τον Γριζόκαμπο και εκβάλλει στην παραλία, τα ξημερώματα της Παρασκευής (05/12).

Η απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων, λόγω της κακοκαιρίας, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες και καταλύματα, ενώ σημειώθηκαν και 3 περιστατικά εγκλωβισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δύο Γερμανοί τουρίστες κινδύνευσαν όταν το κατάλυμά τους, το όχημά τους και ένα τροχόσπιτο κατακλύστηκαν από τα νερά.

Αντίστοιχο κίνδυνο αντιμετώπισαν δύο υπήκοοι Ουγγαρίας, ιδιοκτήτες κατοικίας στην περιοχή, ενώ σε δύσκολη θέση βρέθηκε και ο πρόεδρος της Κοινότητας, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημά του και απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Παράλληλα, σύμφωνα με το tharronews.gr

08:37 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

