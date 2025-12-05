Κακοκαιρία Byron: Χωριό στην Εύβοια γέμισε λασπόνερα και φερτά υλικά – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία Byron, καθώς οι ισχυρές καταιγίδες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και στην Εύβοια.

Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ οι ποταμοί είναι στα όρια υπερχείλισης.

Σύμφωνα με το evima.gr ένα ολόκληρο χωριό γέμισε με λάσπες, πέτρες και φερτά υλικά που κατέβασε η βροχή από το ποτάμι.

Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας δούλευαν όλο το βράδυ προκειμένου να καθαρίσουν τους δρόμους στο Παρθένι του Δήμου Κύμης Αλιβερίου προκειμένου να επιτραπεί η διέλευση των οχημάτων.

Την ίδια ώρα σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Χαλκίδα το βράδυ της Πέμπτης

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών ο δρόμος στο Πάρκο Λαού έχει μετατραπεί σε απέραντη λίμνη.