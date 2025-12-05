Κακοκαιρία «Byron»: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική

Πολύ σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Byron που σφυροκοπά την Αττική από χθες (04/12). Έχουν δημιουργηθεί «παγίδες» νερού σε Μεσογείων, Φειδιππίδου, Αλεξάνδρας, στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι τις μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Στο δυτικό τμήμα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται σε Μάνδρα, Μαγούλα και Νέα Πέραμο. Μεγάλο μποτιλιάρισμα διαπιστώνεται πίσω από τα διόδια της Ελευσίνας καθώς οι οδηγοί δεν γνώριζαν ότι η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου έκλεισε στο 32ο χιλιόμετρο, λόγω μικρής κατολίσθησης στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Κλειστοί είναι οι δρόμοι: