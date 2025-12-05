Κακοκαιρία «Byron»: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική

Πολύ σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Byron που σφυροκοπά την Αττική από χθες (04/12). Έχουν δημιουργηθεί «παγίδες» νερού σε Μεσογείων, Φειδιππίδου, Αλεξάνδρας, στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι τις μεγάλες οδικές αρτηρίες.
Στο δυτικό τμήμα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται σε Μάνδρα, Μαγούλα και Νέα Πέραμο. Μεγάλο μποτιλιάρισμα διαπιστώνεται πίσω από τα διόδια της Ελευσίνας καθώς οι οδηγοί δεν γνώριζαν ότι η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου έκλεισε στο 32ο χιλιόμετρο, λόγω μικρής κατολίσθησης στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.
Κλειστοί είναι οι δρόμοι:
- Ε.Ο. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ–ΣΧΙΝΟΥ από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης,
- ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας,
- ΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ από το ύψος της Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων,
- Λ. ΑΘΗΝΩΝ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ–ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ έως την περιφερειακή Αιγάλεω,
- Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου,
- Λ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ έως την οδό Μπάλη στην περιοχή του Κερατσινίου,
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ από το ύψος της Λ. ΑΘΗΝΩΝ έως την Αττική Οδό,
- ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην περιοχή της Νέας Περάμου,
- Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το 32ο χλμ. έως την έξοδο προς Νέα Πέραμο, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.