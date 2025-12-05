Τηλεθέαση (4/12): Οι ανατροπές στην πρωινή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές

Σημαντικές μεταβολές κατέγραψε η πρωινή τηλεοπτική ζώνη, με τις εκπομπές να δίνουν σκληρή μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση.

Στο Δυναμικό Κοινό, το Buongiorno και η Super Κατερίνα κινήθηκαν σχεδόν ισόπαλα στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στο νεανικό κοινό. Την ίδια στιγμή, στο Γενικό Σύνολο, οι Αταίριαστοι διατήρησαν την κυριαρχία τους με καθαρή διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Η εικόνα της ημέρας αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν, φωτίζοντας τις τάσεις και τις ισορροπίες της πρωινής τηλεθέασης.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Buongiorno 15,6% Super Κατερίνα 15,5% Το Πρωινό 11% Breakfast@star 8,2% Αταίριαστοι 6,6% 10 παντού 4% Πρωίαν σε είδον 2,3%

Γενικό Σύνολο