Αγρότες: Πάνω από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους και 14 μπλόκα σε όλη τη χώρα – Συνεδριάζουν εκ νέου τη Δευτέρα

Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, με τουλάχιστον 14 μπλόκα και περισσότερα από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους. Αγρότες έχουν παρατάξει μηχανήματα σε τελωνεία, κόμβους και κομβικά σημεία εθνικών οδών, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται νέα μπλόκα και επεκτάσεις των αποκλεισμών.

H κακοκαιρία επηρεάζει μεν τον προγραμματισμό τους, αλλά δεν τον αναστέλλει, ενώ μέχρι στιγμής «δεν υπάρχει διάθεση για επαφές» με τα αρμόδια υπουργεία.

Επιπλέον, οι φετινές κινητοποιήσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση και έκταση, καθώς οι αγρότες εμφανίζονται σε περισσότερα σημεία σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.  Τα σημεία που παραμένουν κλειστά είναι τα διόδια Μαλγάρων, ρεύμα προς Αθήνα, η Εθνική Οδός στο ύψος της Νίκαιας, τμήματα του Ε65, σε δύο σημεία: κοντά στα Τρίκαλα και κοντά στην Καρδίτσα, στην Εγνατία Οδό, ο κόμβος Σελίου, ρεύμα προς Βέροια,

Νέα μπλόκα

Σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται νέα μπλόκα μεταξύ άλλων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, κοντά στα Πράσινα Φανάρια και το αεροδρόμιο, στα Βίλια, στο Δερβένι, τόσο στην παλιά εθνική οδό όσο και στην έξοδο προς την Εγνατία.

Παράλληλα οι αγρότες εξετάζουν, τα επόμενα 24ωρα, πέρα από τους οδικούς αποκλεισμούς, και άλλες μορφές κινητοποιήσεων όπως συγκεντρώσεις σε πόλεις, συναντήσεις με τοπικούς φορείς, στοχευμένα κλεισίματα δρόμων.

Από τη Δευτέρα αναμένονται δύο σημαντικές συνεδριάσεις μια μεγάλη θεσσαλική σύσκεψη και μια πανελλαδική σύσκεψη, όπου θα αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων. «Με το που βγήκαμε στους δρόμους ήταν σαφές ότι δεν θα σταματούσαμε σε μία μέρα» λένε οι αγρότες και σημειώνουν πως οι δυνάμεις στα μπλόκα αυξάνονται καθημερινά.

Νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Βόλου ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος, στόχος της πρώτης φάσης είναι να συγκεντρωθούν 150–200 τρακτέρ.

Το μεγαλύτερο μπλόκο των αγροτών με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ είναι στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας.

Πάνω από 500 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στα διόδια του Λόγγου στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

