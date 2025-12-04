Τηλεθέαση (3/12): Η μάχη για την πρώτη θέση στην prime time της Τετάρτης

Σύνοψη από το

  • Η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.
  • Στην prime time της Τετάρτης (3/12), το «Να μ’ Αγαπάς» κατέκτησε την πρωτιά στο γενικό κοινό με 21,3%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» βρέθηκε στην πρώτη θέση με 17,7%.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Τετάρτης (3/12), την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ Αγαπάς» με 21,3%, ενώ ακολούθησε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 20,1% και ο «Άγιος Έρωτας» με 18,2%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 17,7%, με τους «Boomers» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση με 14,7% και στην τρίτη ο «Άγιος Έρωτας» με 13,1%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 21,3%
  • MEGA – Αλ Τσαντίρι Νιουζ 20,1%
  • ALPHA – Άγιος Έρωτας 18,2%
  • ANT1 – Οι Boomers 15,7%
  • ANT1 – Grand Hotel 13,6%
  • ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 12,7%
  • ANT1 – Παιχνίδια εκδίκησης 9,1%
  • STAR – GNTM 7,7%
  • SKAI – Τότε και τώρα 7,2%
  • SKAI – Ξένη ταινία – Assaulton Prencinct 13 4,7%
  • OPEN – Αν υπήρχες θα σε χώριζα 2,2%
  • OPEN – The real view 1,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • MEGA – Αλ Τσαντίρι Νιουζ 17,7%
  • ANT1 – Οι Boomers 14,7%
  • ALPHA – Άγιος Έρωτας 13,1%
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 12,8%
  • STAR – GNTM 10,8%
  • ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 9,9%
  • ANT1 – Grand Hotel 9%
  • SKAI – Τότε και τώρα 9%
  • ANT1 – Παιχνίδια εκδίκησης 6,5%
  • SKAI – Ξένη ταινία – Assaulton Prencinct 13 4,6%
  • OPEN – Αν υπήρχες θα σε χώριζα 3,1%
  • OPEN – The real view 1,6%

16:51 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

MUST READ

