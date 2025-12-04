Τηλεθέαση (3/12): Η μάχη για την πρώτη θέση στην prime time της Τετάρτης

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Τετάρτης (3/12), την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ Αγαπάς» με 21,3%, ενώ ακολούθησε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 20,1% και ο «Άγιος Έρωτας» με 18,2%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 17,7%, με τους «Boomers» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση με 14,7% και στην τρίτη ο «Άγιος Έρωτας» με 13,1%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 21,3%

MEGA – Αλ Τσαντίρι Νιουζ 20,1%

ALPHA – Άγιος Έρωτας 18,2%

ANT1 – Οι Boomers 15,7%

ANT1 – Grand Hotel 13,6%

ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 12,7%

ANT1 – Παιχνίδια εκδίκησης 9,1%

STAR – GNTM 7,7%

SKAI – Τότε και τώρα 7,2%

SKAI – Ξένη ταινία – Assaulton Prencinct 13 4,7%

OPEN – Αν υπήρχες θα σε χώριζα 2,2%

OPEN – The real view 1,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό