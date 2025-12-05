Αυστρία: 36χρονος άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει από το κρύο σε κορυφή βουνού

  • Ο σύντροφος μιας 33χρονης ορειβάτισσας που πέθανε από το κρύο στην υψηλότερη κορυφή της Αυστρίας, στο βουνό Γκροσγκλόκνερ, αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
  • Ο 36χρονος άνδρας φέρεται να εγκατέλειψε τη σύντροφό του μόνη στο βουνό για 6,5 ώρες, ενώ κατηγορείται ότι δεν έλαβε υπόψη την απειρία της και δεν χρησιμοποίησε επαρκή εξοπλισμό.
  • Η δίκη του συντρόφου έχει οριστεί για τις 19 Φεβρουαρίου 2026, με τον ίδιο να δηλώνει ότι «λυπάται πολύ για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα» και να θεωρεί το περιστατικό «τραγικό, μοιραίο ατύχημα».
Enikos Newsroom

διεθνή

Ο σύντροφος μιας 33χρονης που πέθανε στην υψηλότερη κορυφή της Αυστρίας αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αφού την άφησε να παγώσει μέχρι θανάτου.

Η 33χρονη ορειβάτισσα από το Σάλτσμπουργκ έχασε τη ζωή της τον Ιανουάριο στο βουνό Γκροσγκλόκνερ, ύψους 3.798 μέτρων, έπειτα από μια εκδρομή που ξεκίνησε μαζί με τον 36χρονο σύντροφό της.

Όταν βρισκόταν μόλις 50 μέτρα από την κορυφή, η γυναίκα άρχισε να δυσκολεύεται και δεν μπορούσε να συνεχίσει, αναφέρει η εφημερίδα Heute.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο άνδρας εγκατέλειψε τη σύντροφό του μόνη στο βουνό για 6,5 ώρες για να ζητήσει βοήθεια, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το ακραίο κρύο την οδήγησε στον θάνατο.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας για τον θάνατό της, ο σύντροφος, που ήταν έμπειρος ορειβάτης, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αντιμετωπίζει ποινή έως τρία χρόνια φυλάκισης.

«Περίπου στις 2 π.μ., ο κατηγορούμενος άφησε τη σύντροφό του χωρίς προστασία, εξαντλημένη, με υποθερμία και αποπροσανατολισμένη περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή του Grossglockner», ανέφερε ανακοίνωση από το γραφείο του εισαγγελέα.

«Η γυναίκα πάγωσε μέχρι θανάτου. Δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος, σε αντίθεση με τη σύντροφό του, ήταν ήδη πολύ έμπειρος σε αλπινιστικές υψηλές διαδρομές και είχε σχεδιάσει την εκδρομή, θεωρούνταν υπεύθυνος οδηγός της διαδρομής».

Μετά την ανάλυση ιατροδικαστικών εκθέσεων, των κινητών τηλεφώνων, των αθλητικών ρολογιών, φωτογραφιών και βίντεο, καθώς και αξιολόγησης από τεχνικό αλπινισμού, το γραφείο του εισαγγελέα κατηγορεί τον άνδρα για σειρά λαθών.

Ο 39χρονος φέρεται να μην έλαβε υπόψη ότι η σύντροφός του ήταν εντελώς άπειρη και δεν είχε συμμετάσχει ποτέ σε ορειβατική διαδρομή τέτοιας διάρκειας και σε τέτοιο ύψος.

Επιπλέον, κατηγορείται ότι ξεκίνησε την εκδρομή περίπου δύο ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο και χωρίς επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

Ακόμη και όταν άφησε τη σύντροφό του για να ζητήσει βοήθεια, φέρεται να μην την τοποθέτησε σε προστατευμένο από τον άνεμο σημείο και δεν χρησιμοποίησε υπνόσακο ή ειδικές κουβέρτες διάσωσης.

Επιπλέον, της επέτρεψε να ανέβει στο βουνό με splitboard και μαλακά χιονοπέδιλα – εξοπλισμό που θεωρείται ακατάλληλος για διαδρομές σε μικτό έδαφος.

Λόγω των σκληρών καιρικών συνθηκών, με ανέμους έως 74 χλμ/ώρα και θερμοκρασίες -8 βαθμούς Κελσίου, ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να είχε γυρίσει πίσω νωρίτερα, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης της συντρόφου του, κατηγορείται επίσης ότι δεν κάλεσε σε βοήθεια πριν τη νύχτα. Από τις 8.50 μ.μ., όταν εγκλωβίστηκαν, δεν έστειλε κανένα σήμα κινδύνου όταν ένα αστυνομικό ελικόπτερο πέρασε στις 10.50 μ.μ.


Έπειτα από πολλές προσπάθειες επικοινωνίας από την Αλπική Αστυνομία, τελικά μίλησε με έναν αξιωματικό γύρω στις 00.35 π.μ., αλλά δεν επικοινώνησε ξανά με τις υπηρεσίες διάσωσης. Έβαλε το τηλέφωνό του σε σίγαση και το τοποθέτησε μακριά, χάνοντας περαιτέρω κλήσεις από την Αλπική Αστυνομία.

Στις 3.30 π.μ., αποφάσισε να ειδοποιήσει τις υπηρεσίες διάσωσης αφού είχε αφήσει τη γυναίκα μόνη του. Λόγω ισχυρών ανέμων, το ελικόπτερο διάσωσης δεν μπόρεσε να επιχειρήσει το ξημέρωμα, αλλά λίγο μετά τις 10 π.μ., οι διασώστες έφτασαν στη γυναίκα, που είχε ήδη πεθάνει.

Ο Κερτ Γελίνεκ, δικηγόρος του συντρόφου, δήλωσε στο KUIER: «Ο πελάτης μου λυπάται πολύ για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα».

Η δίκη του συντρόφου έχει οριστεί για τις 19 Φεβρουαρίου 2026 στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ίνσμπρουκ.

