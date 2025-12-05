Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του – Είχαν να δώσουν σημάδια ζωής από τη Δευτέρα

  • Ζευγάρι 55 και 58 ετών βρέθηκε νεκρό το βράδυ της Πέμπτης στην Αλεξανδρούπολη, μέσα στην οικία του επί της οδού Άρδα.
  • Οι συγγενείς τους, ανήσυχοι επειδή δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους για αρκετές ημέρες, ειδοποίησαν την αστυνομία.
  • Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από αναθυμιάσεις βενζινοκίνητης γεννήτριας, με τα ακριβή αίτια να αναμένονται από την ιατροδικαστική έκθεση.
Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη η είδηση του θανάτου ενός ζευγαριού, ηλικίας 55 και 58 ετών, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό το βράδυ της Πέμπτης (4/12) μέσα στην οικία του, επί της οδού Άρδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το e-evros.gr, οι δύο άνθρωποι φαίνεται πως είχαν χάσει τη ζωή τους από τη Δευτέρα, χωρίς κανείς να το έχει αντιληφθεί. Οι συγγενείς τους, ανήσυχοι επειδή δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους για αρκετές ημέρες, αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι. Αφού χτύπησαν την πόρτα και δεν έλαβαν καμία ανταπόκριση, ενημέρωσαν την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εισήλθαν στην κατοικία και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από αναθυμιάσεις βενζινοκίνητης γεννήτριας, την οποία φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν για παροχή ρεύματος. Η συσκευή βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο οι δύο άνθρωποι να πέθαναν στον ύπνο τους.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα αποσαφηνιστούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.

