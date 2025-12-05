Μαδούρο: Αλλάζει συνεχώς κρεβάτια και έχει Κουβανούς σωματοφύλακες – Εντείνει τα μέτρα ασφαλείας γύρω του υπό την απειλή των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει εντείνει τα μέτρα ασφαλείας γύρω του καθώς η απειλή πιθανής αμερικανικής στρατιωτικής παρέμβασης αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον ρόλο της Κούβας στην προσωπική του προστασία, σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους κοντά στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας που μίλησαν στους New York Times.

Οι πηγές αυτές, υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, περιέγραψαν μια ατμόσφαιρα ανησυχίας που διακατέχει τον στενό κύκλο του Προέδρου, ενώ πρόσθεσαν ότι ο Μαδούρο πιστεύει ότι διατηρεί τον έλεγχο και μπορεί να αντέξει τη σοβαρότερη απειλή για τα 12 χρόνια της εξουσίας του.

Αλλαγή κρεβατιών και Κουβανοί σωματοφύλακες

Ο Μαδούρο έχει προσπαθήσει να προστατευθεί από μια πιθανή ακριβή επίθεση ή επιδρομή ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ αλλάζοντας συνεχώς τα κρεβάτια όπου κοιμάται και τα κινητά του τηλέφωνα, είπαν οι πηγές, μέτρα που έχουν επιταχυνθεί από τον Σεπτέμβριο, όταν οι ΗΠΑ άρχισαν να επιφέρουν πλήγματα σε ταχύπλοα που, σύμφωνα με τη διοίκηση Τραμπ, μετέφεραν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα.

Για να μειώσει τον κίνδυνο πιθανής προδοσίας, ο Μαδούρο έχει επίσης διευρύνει τον ρόλο των Κουβανών σωματοφυλάκων στην προσωπική του ασφάλεια και έχει προσθέσει περισσότερους Κουβανούς αξιωματικούς αντικατασκοπείας στον στρατό της Βενεζουέλας, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Παράλληλα, δημόσια ο Μαδούρο έχει προσπαθήσει να υποβαθμίσει τις απειλές από την Ουάσινγκτον, παρουσιάζοντας μια «ανέμελη» εικόνα, εμφανιζόμενος απροειδοποίητα σε δημόσιες εκδηλώσεις, χορεύοντας και αναρτώντας προπαγανδιστικά βίντεο στο TikTok, σημειώνουν οι New York Times.

Αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ

Η διοίκηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι ηγείται ενός «ναρκοτρομοκρατικού» καρτέλ που γεμίζει τις ΗΠΑ με ναρκωτικά, αφήνοντας πολλούς αξιωματούχους της Βενεζουέλας να θεωρούν ότι ο στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος.

Ωστόσο, ο Τραμπ συνδύασε τις απειλές περί στρατιωτικής επέμβασης με προτάσεις διπλωματικής λύσης και οι δύο ηγέτες συνομίλησαν τηλεφωνικά τον περασμένο μήνα για πιθανή συνάντηση.

Σύμφωνα με τους NYT, οι απεσταλμένοι του Τραμπ συζήτησαν νωρίτερα φέτος τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Μαδούρο, που έχασε τις τελευταίες εκλογές αλλά αγνόησε τα αποτελέσματα, θα μπορούσε να αποχωρήσει από την εξουσία, χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία, οδηγώντας σε αύξηση της στρατιωτικής πίεσης από τις ΗΠΑ.

Οι εμφανίσεις του Μαδούρο

Καθώς η κρίση βαθαίνει στη Βενεζουέλα, ο Μαδούρο απευθύνεται σχεδόν καθημερινά στους πολίτες της χώρας του. Ωστόσο, έχει μειώσει τη συμμετοχή του σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις και ζωντανές μεταδόσεις, αντικαθιστώντας τις με αυθόρμητες εμφανίσεις και προ-ηχογραφημένα μηνύματα.

«Δευτέρα – πάρτι; Τρίτη – πάρτι; Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή – διπλό πάρτι; Σάββατο – τριπλό πάρτι; Κυριακή – χαλαρό πάρτι», δήλωσε ο Μαδούρο τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης εμφάνισης σε συγκέντρωση στην Καράκας.

«Πάρτι όσο αντέχει το σώμα!» πρόσθεσε, πριν χορέψει στους ρυθμούς ηλεκτρονικής μουσικής.

🚨 Lors d’un rassemblement public, Maduro se met à danser, apparemment peu préoccupé par les opérations clandestines de la CIA. pic.twitter.com/5Bp4w9rEjG — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) December 1, 2025

«Maburro»

Για τον 63χρονο Μαδούρο, η αντιπαράθεση με την αμερικανική ναυτική αρμάδα των ΗΠΑ στην Καραϊβική αποτελεί απλώς την τελευταία πρόκληση στην ηγεσία του. Πρώην κομμουνιστής ακτιβιστής, οδηγός λεωφορείου, συνδικαλιστής και υπουργός Εξωτερικών, έχει βρεθεί από κρίση σε κρίση -τις περισσότερες δικές του δημιουργίας- από την ανάληψη της εξουσίας το 2013 μετά τον θάνατο του μέντορά του, Ούγκο Τσάβες.

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης και σχολιαστές είχαν προβλέψει τότε ότι ο Μαδούρο θα εγκατέλειπε το Προεδρικό Μέγαρο μέσα σε εβδομάδες, καθώς το στιλ επικοινωνίας του και το πολιτικό του υπόβαθρο τον καθιστούσαν ακατάλληλο διάδοχο του χαρισματικού Τσάβες.

Οι επικριτές του τον αποκαλούσαν «Maburro», ένα λογοπαίγνιο με την πρώτη συλλαβή του ονόματός του (ma) και τη λέξη «burro» όπου στα ισπανικά σημαίνει γάιδαρος.

Από την ανάληψη της εξουσίας, ο Μαδούρο έχει επιβιώσει από την κατάρρευση κατά 70% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Βενεζουέλας, αρκετά κύματα μαζικών διαδηλώσεων, απόπειρες πραξικοπήματος και εκλογικές ήττες.

Επίσης, αντιμετώπισε την προηγούμενη προσπάθεια του Τραμπ να τον ανατρέψει το 2019 μέσω της εκστρατείας «μέγιστης πίεσης», αναγνωρίζοντας έναν πολιτικό της αντιπολίτευσης ως πρόεδρο της χώρας και επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις στην οικονομία της Βενεζουέλας.

Η πολιτική επιβίωση του Μαδούρο έχει επιτευχθεί σε βάρος της δημοκρατίας της Βενεζουέλας. Καθώς η δημοτικότητά του μειωνόταν, επιτάχυνε τη διάλυση των δημοκρατικών κανόνων που ξεκίνησε ο Τσάβες, εξαλείφοντας ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και αποκλείοντας πολιτικούς αντιπάλους από δημόσια αξιώματα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του κλιμάκωσαν την καταστολή, τρομοκρατώντας φτωχές γειτονιές με ομάδες θανάτου και συστηματικά συλλαμβάνοντας διαδηλωτές. Πέρυσι, υπερέβη την τελευταία δημοκρατική κόκκινη γραμμή της χώρας, αγνοώντας τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών που έχασε κατά σχεδόν 40 ποσοστιαίες μονάδες.