Λέκκας για ζημιές από τις βροχοπτώσεις: «Χρειάζεται συνολικός επανασχεδιασμός των έργων» – Γιατί πλημμύρισε ξανά η Μάνδρα

  • Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, τόνισε την ανάγκη για «συνολικό επανασχεδιασμό κάποιων έργων» ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ακραία καιρικά φαινόμενα.
  • Ο κ. Λέκκας επεσήμανε ότι η Μάνδρα πλημμύρισε ξανά στην οδό Αγίας Αικατερίνης, οκτώ χρόνια μετά τις φονικές πλημμύρες, καθώς τα υφιστάμενα έργα δεν επαρκούν.
  • Υπογράμμισε την ανάγκη να υπολογίζεται ο βαθμός ραγδαιότητας για τον σχεδιασμό ανθεκτικών έργων και την ανάγκη για εντατικότερη προσπάθεια στον ανασχεδιασμό τους.
Εύη Κατσώλη

Για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Byron» μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Όπως είπε μιλώντας στο Action24, «χρειάζεται συνολικός επανασχεδιασμός κάποιων έργων και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Ότι δηλ. θα πρέπει να γίνουν τέτοιες ανακατασκευές – έξυπνες ανακατασκευές, όχι φαραωνικά έργα- που θα μπορούν να αντεπεξέρχονται σε ακραία φαινόμενα».

Ο κ. Λέκκας πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να υπολογίζουμε και τον βαθμό ραγδαιότητας ώστε να δούμε τι έργα θα πρέπει να προταθούν και να κατασκευαστούν για να είναι ανθεκτικά και αποτελεσματικά».

Αναφερόμενος στη Μάνδρα και απαντώντας σε ερώτηση γιατί πλημμυρίζει 8 χρόνια μετά τις φονικές πλημμύρες, ο κ. Λέκκας είπε: «Δεν μπορώ να πω γιατί δεν έχουν γίνει τα έργα, αλλά έχουμε φαινόμενα που εξελίσσονται στις ίδιες περιοχές. Η οδός Αγίας Αικατερίνης πλημμύρισε ξανά. Είναι η ίδια περιοχή, όπου περνούσε το ρέμα. Και όποια έργα έχουν γίνει, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στην όλη διαδικασία. Πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμη πιο πολύ στον ανασχεδιασμό των έργων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το θέμα της ασφάλειας της Εθνικής Οδού θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Οδού.

