Ανθή Σαλαγκούδη – Κοσμάς Κουμιανός: Χώρισε το ζευγάρι; – Το παρασκήνιο και οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή

«Φουντώνουν» οι φήμες για χωρισμό της Ανθής Σαλαγκούδη και του Κοσμά Κουμιανού ύστερα από δύο χρόνια σχέσης. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, παρουσιάστρια της εκπομπής «Happy Day» στον ALPHA έδωσε παρασκήνιο και έκανε κάποιες αποκαλύψεις για το θέμα.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ότι η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής είχε ενημερωθεί πριν από έναν μήνα.

«Όντως,ήρθε αυτή η πληροφορία στα δημοσιογραφικά γραφεία… κάπου είχε ακούσει κάποιος σε μια παρέα τον Κοσμά Κουμιανό να λέει ότι “μάλλον χωρίσαμε με την Ανθή”». Παρά τις προσπάθειες της εκπομπής να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ, η πρώτη αντίδραση του γνωστού φωτογράφου ήταν αποτρεπτική. Εμείς τότε προσπαθήσαμε να το διασταυρώσουμε, αλλά ο ίδιος ο Κοσμάς στην πρώτη φάση δεν ήθελε να το παραδεχτεί δημοσίως» είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Όπως σχολίασε η παρουσιάστρια, πιθανότατα το ζευγάρι εκείνη την περίοδο προσπαθούσε ακόμα να ξεκαθαρίσει αν υπήρχε περιθώριο επανασύνδεσης.

«Ίσως πάλευαν να δουν αν θα τα ξαναβρούν, αν θα γεφυρώσουν το χάσμα» επεσήμανε.

«Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι, πολύ αγαπημένοι, έκαναν ταξίδια, ήταν η μούσα του… έχει βγάλει κάτι φανταστικές φωτογραφίες. Όλοι πίστευαν ότι αυτή η σχέση ίσως οδηγήσει και πιο σοβαρά και σε γάμο, γιατί ο Κοσμάς είναι ένας από τους λίγους άνδρες που ξέρω που πραγματικά βλέπουν τις σχέσεις τους με ένα σοβαρό σκοπό» πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε και τι συνέβη όταν η εκπομπή επιχείρησε να διασταυρώσει την πληροφορία.

«Πριν από περίπου 1,5 μήνα όταν πρωτοήρθε η πληροφορία, πήραμε και το ρωτήσαμε για να το διασταυρώσουμε… Μας είπε ότι δεν ισχύει, οπότε και εμείς το αφήσαμε».

Δείτε το βίντεο: