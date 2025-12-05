Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική – Νεότερη ενημέρωση

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική – Νεότερη ενημέρωση

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., λόγω της έντονης κακοκαιρίας Byron που είναι σε εξέλιξη παραμένουν κλειστοί στην Αττική οι παρακάτω δρόμοι:

1) Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρεύματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

2) Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρεύματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Μάνδρας

3) Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

4) Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου

5) Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου

6) Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό

7) Οδός 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου

8) Εθνική οδός Αθηνών- Λαμίας στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση

9) Βόρειος παράδρομος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών- Κορίνθου από το 38χλμ έως το έως το 34χλμ στην περιοχή Νεράκι Νέας Περάμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

10) Ανώνυμη οδός πίσω από τα διυλιστήρια Ελευσίνας από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Αντίθετα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους παρακάτω δρόμους:

1)Λ. Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Ανθέων έως το ύψος της Α. Παπανδρέου στην περιοχή της Γλυφάδας

2) Λ. Αθηνών από το ύψος της εξόδου στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού- Σκαραμαγκα

3) Οδός Δερβενοχωρίων από το ύψος της λεωφόρου Γεννηματά, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δερβενοχώρια

4) Έξοδος Μαγούλας της Αττικής Οδού

Τέλος, στην νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

