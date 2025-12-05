Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στην Φθιώτιδα

Μήνυμα του 112 εστάλη πριν από λίγο και στην Φθιώτιδα για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή μέχρι αύριο το πρωί.

«Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους» σημειώνεται στο μήνυμα.