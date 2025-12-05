«Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»: Οι 7 περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες μέχρι το πρωί του Σαββάτου

Αν και οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες έχουν κοπάσει στην Αττική, η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να δείχνει τα «δόντια» της στην υπόλοιπη χώρα.
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του στο Facebook, τονίζει πως η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει, επισημαίνοντας τις περιοχές που θα σημειωθούν καταιγίδες.
«”Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει…”
Καλημέρα!
Ομαλά εκτονώνεται η κακοκαιρία στην Αττική και μέχρι το βράδυ οι βροχές θα σταματήσουν.
Ωστόσο ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής περιμένουμε μέχρι αύριο το πρωί σε:
- ΠΙΕΡΙΑ
- ΗΜΑΘΙΑ
- ΘΕΣΣΑΛΙΑ
- ΣΠΟΡΑΔΕΣ
- ΦΘΙΩΤΙΔΑ
- ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
- ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Παράλληλα σήμερα φυσούν θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν και τα 9-10 μποφόρ.
Ο “Βύρων” από αύριο το μεσημέρι θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και εξασθενήσει».