Αγρότες έστησαν μπλόκο στη Λέσβο – Έριξαν γάλα και έβαλαν φωτιά σε σανό – ΦΩΤΟ

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπήκαν σήμερα, Παρασκευή (5/12), και οι αγρότες της Λέσβου. Οι αγρότες έκλεισαν τον δρόμο στο ύψος του κόμβου της Λάρσου και επιτρέπουν τη διέλευση μόνο σε έκτακτα περιστατικά.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας έριξαν γάλατα και έβαλαν φωτιά σε σανό στον δρόμο.

«Μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και αλλαγή του οργανισμού του ΕΛΓΑ που κρατάει υπέρογκα πόσα από τους αγρότες και δεν αποζημιώνει ή δίνει ψίχουλα μετά από χρόνια» είναι ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πολλοί πολίτες βρίσκονται στο σημείο για να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στους αγρότες, ενώ δεκάδες είναι τα ψηφίσματα σωματείων για την στήριξη του αγώνα τους.

Δείτε εικόνες από την κινητοποίηση των αγροτών στη Λέσβο: