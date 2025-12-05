Αγρότες έστησαν μπλόκο στη Λέσβο – Έριξαν γάλα και έβαλαν φωτιά σε σανό – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες της Λέσβου πραγματοποίησαν κινητοποίηση, κλείνοντας τον δρόμο στο ύψος του κόμβου της Λάρσου και επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτα περιστατικά.
  • Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, έριξαν γάλατα και έβαλαν φωτιά σε σανό στον δρόμο.
  • Τα αιτήματά τους περιλαμβάνουν «μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και αλλαγή του οργανισμού του ΕΛΓΑ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες έστησαν μπλόκο στη Λέσβο – Έριξαν γάλα και έβαλαν φωτιά σε σανό – ΦΩΤΟ

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπήκαν σήμερα, Παρασκευή (5/12), και οι αγρότες της Λέσβου. Οι αγρότες έκλεισαν τον δρόμο στο ύψος του κόμβου της Λάρσου και επιτρέπουν τη διέλευση μόνο σε έκτακτα περιστατικά.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας έριξαν γάλατα και έβαλαν φωτιά σε σανό στον δρόμο.

«Μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και αλλαγή του οργανισμού του ΕΛΓΑ που κρατάει υπέρογκα πόσα από τους αγρότες και δεν αποζημιώνει ή δίνει ψίχουλα μετά από χρόνια» είναι ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πολλοί πολίτες βρίσκονται στο σημείο για να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στους αγρότες, ενώ δεκάδες είναι τα ψηφίσματα σωματείων για την στήριξη του αγώνα τους.

Δείτε εικόνες από την κινητοποίηση των αγροτών στη Λέσβο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μέχρι ποια ηλικία μπορείτε να πίνετε άφοβα μπίρα; Ένας νευρολόγος μοιράζεται την πικρή αλήθεια

Οι τρεις αναπνευστικοί ιοί που μας απειλούν- Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τη νέα πρόσκληση του Μητρώου Εκπαιδευτικών – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τεχνητή νοημοσύνη: Big deal της OpenAI με την αυστραλιανή εταιρεία διαχείρισης κέντρου δεδομένων, NextDC

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:12 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Κερδυλλίων

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών προχώρησαν πριν από λίγο σε επ’ αόριστον ...
14:56 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Αποκλεισμένο μέχρι τις 10 το βράδυ το τελωνείο Ευζώνων – Ενισχύθηκε το μπλόκο

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι διαμηνύουν ότι δεν ...
14:45 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή για την αιτία θανάτου του ζευγαριού – Είχαν χάσει την ζωή τους από την Κυριακή

Την περασμένη Κυριακή έχασαν την ζωή τους ο 58χρονος και η 55χρονη σύζυγός του, που εντοπίστηκ...
14:35 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: Κατέρρευσε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπροστά στο δημαρχείο λόγω ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

«Θύμα» της κακοκαιρίας «Byron» έπεσε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε στηθεί μπροστά σ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»