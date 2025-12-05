Δίκη Βαλυράκη: «Τον χτύπησαν με κοντάρι 3-4 φορές και όταν έπεσε στη θάλασσα δεν προσπάθησαν να τον βοηθήσουν» – Όλα όσα κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας

Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού, Σήφη Βαλυράκη κατέθεσε στο δικαστήριο ο ψαράς, Ευάγγελος Ασμάνης, ο οποίος υποστηρίζει ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου της 24ης Ιανουαρίου 2021 στην Ερέτρια.

Της Άννας Κανδύλη

Όπως κατέθεσε, εκείνο το κυριακάτικο πρωινό είχε μεταβεί στο Πεζονήσι για να εντοπίσει τυχόν παράνομους δύτες που αλίευαν. Από το σημείο, είπε, είδε το καΐκι των δύο κατηγορούμενων να πλησιάζει και να κλείνει τον δρόμο στο μικρό ταχύπλοο του Βαλυράκη.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ακολούθησε έντονος λεκτικός διαπληκτισμός. Οι ψαράδες φώναζαν στον πρώην υπουργό ότι παραβιάζει απαγορεύσεις της περιοχής, ενώ –όπως κατέθεσε– τον έβριζαν λέγοντας του «φύγε κωλόγερε» ενώ στόχευαν και τη σύζυγό του. Ο Βαλυράκης, σύμφωνα πάντα με τον μάρτυρα, απαντούσε ότι πρόκειται για «απόφαση και όχι νόμο» σχετικά με τα μέτρα για τον κορονοϊό.

«Τότε ένας από τους κατηγορούμενους τράβηξε ένα κοντάρι, πήγε προς τα πίσω και τον χτύπησε στο κεφάλι ή στον ώμο… στο πάνω μέρος του σώματος. Τρεις – τέσσερις φορές», κατέθεσε ο μάρτυρας, προσθέτοντας ότι ο Σήφης Βαλυράκης αρχικά δεν έπεσε στη θάλασσα.

Στη συνέχεια, είπε, το καΐκι έκανε δύο κύκλους γύρω από το μικρό σκάφος, δημιουργώντας κυματισμό, και λίγο μετά ο πρώην υπουργός έπεσε. Οι ψαράδες, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν προσπάθησαν να τον βοηθήσουν και αποχώρησαν.

Ο μάρτυρας δήλωσε πως αρχικά δεν απευθύνθηκε στο Λιμενικό, καθώς «δεν είχε εμπιστοσύνη» και φοβόταν ότι θα μπλέξει. Όπως ανέφερε, την ίδια ημέρα μίλησε σε γνωστό του, ο οποίος τον συμβούλευσε να μην αποκαλύψει τίποτα γιατί θα «μπλέξει».

Αργότερα προσπάθησε να επικοινωνήσει με το γραφείο του δικηγόρου που είχε τότε η οικογένεια Βαλυράκη, χωρίς όμως —όπως είπε— να λάβει απάντηση.

Πιέσεις, εκφοβισμός και απόπειρα χρηματισμού

Ο κ. Ασμάνης ανέφερε στο δικαστήριο ότι μετά την εμφάνισή του σε τηλεοπτική εκπομπή όπου μίλησε για τα γεγονότα, δέχθηκε κλήση από τον τοπικό Λιμενάρχη, ο οποίος του είπε πως «με αυτά που δήλωσες, οι δύο ψαράδες θα μπουν φυλακή» και τον ρωτούσε αν «θέλει» να συμβεί αυτό. «Γι’ αυτό πήγα στη ΓΑΔΑ», εξήγησε ο μάρτυρας.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε οικονομική πρόταση από πρόσωπο της περιοχής για να ανατρέψει την κατάθεσή του, ενώ μίλησε και για περιστατικά εκφοβισμού που αντιμετώπισε μετά τη δημοσιοποίηση της μαρτυρίας του.

Είπε επίσης ότι πρόσωπο με το οποίο συνομίλησε, τον έφερε σε επαφή με τον αδελφό της χήρας του πρώην υπουργού. «Του είπα: ξέρω ότι τον φάγανε. Τον χτύπησαν».