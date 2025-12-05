Συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star» παραχώρησε η Σόφη Ζαννίνου.

«Έχω συγχωρήσει τον πατέρα μου για την κακοποιητική συμπεριφορά του. Κάποτε ήταν τρόπος ζωής τα κορίτσια να τρώνε ξύλο από τους πατεράδες. Μετά από χρόνια καταλάβαμε ότι έχουμε υποστεί βία. Ήταν καθημερινό και συνηθισμένο» περιέγραψε.

«Μεγάλωσα και κατάλαβα ότι είναι απαράδεκτο ο άντρας της οικογένειας να είναι δερβέναγας, αποφασίζω και διατάζω. Έχουν γίνει πλέον βήματα στην κοινωνία, αλλά δεν είναι αρκετά, χρειάζεται κι άλλο. Τους άντρες τους λατρεύουμε και ζητάμε από αυτούς να μας αγαπάνε και να μας σέβονται», είπε η Σόφη Ζαννίνου.