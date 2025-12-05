ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο – Aναλυτικά τα στοιχεία

Σύνοψη από το

  • Στο 2% ανήλθε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
  • Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) παρουσίασε αύξηση κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση και 2,0% σε ετήσια σύγκριση.
  • Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά 12,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ

Στο 2% ανήλθε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, όπως έδειξαν τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αρχή,  με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου κατά το τρίτο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το τρίτο  τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 2,0%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το τρίτο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 2,0% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024 .

Οι μεταβολές

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

  •  Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
  • Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,4%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,0%.

2. Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το τρίτο  τρίμηνο του 2024.

  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με το τρίτο  τρίμηνο του 2024.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024.
  • Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,1%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 4,0% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024.
  • Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,8%.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι τρεις αναπνευστικοί ιοί που μας απειλούν- Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Ενίσχυση του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με 53 μόνιμες θέσεις Ψυχιάτρων και Παιδοψυχιάτρων

Άρειος Πάγος: Συζητήθηκε το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο – Αλλαγή στον τρόπο αποπληρωμής ζητούν οι δανειολήπτες

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για άνεργους με μισθό 1.200 ευρώ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:29 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Εφορία: Πόσοι φορολογούμενοι απειλούνται με κατασχέσεις – Πώς μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές

Αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της εφορίας κινδυνεύουν να βρεθούν 2,3 εκατομμύρια ...
22:12 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Υπουργείο Εργασίας: Τα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων από την κακοκαιρία

Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του αρμόδιου υπουργείου Κλιμα...
13:56 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% η ανεργία το γ’ τρίμηνο – Αναλυτικά τα στοιχεία

Τα νέα στοιχεία για την ανεργία στη χώρα μας ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Όπως επισημαίνεται, το ποσοσ...
08:40 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Επίδομα ανεργίας έως 1.295 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Νέες πληροφορίες για την καθολική εφαρμογή – Ποια επιδόματα μπορεί να καταργηθούν

Τον Μάρτιο του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος του πιλοτικού επιδόματος ανεργίας  ύψου...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»