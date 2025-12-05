Κακοκαιρία Byron: «Πνίγηκε» το Κερατσίνι – Βίντεο αναγνώστη από τη Γρηγορίου Λαμπράκη που έγινε «χείμαρρος»

Το Κερατσίνι «πνίγηκε» από την ισχυρή νεροποντή που έφερε η κακοκαιρία «Byron».

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της περιοχής, η Γρηγορίου Λαμπράκη μετατράπηκε σε χείμαρρο. Τα νερά ήταν τόσο ορμητικά που είχαν καλύψει και τη νησίδα.

Στο βίντεο έχουν καταγραφεί εργαζόμενος ντελίβερι και οδηγός μηχανής να έχουν σταματήσει στην άκρη, σε σημείο που τα νερά δεν «κατέβαιναν» με τόση δύναμη για να μην τους παρασύρει. Ακινητοποιημένα στο φανάρι της διασταύρωσης είναι και αυτοκίνητα.

Δείτε το βίντεο: