Τριντό – Πέρι: Η πρώτη δημόσια «πολιτική» εμφάνισή τους – Συνάντησαν τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας και τη σύζυγό του

Η ποπ σταρ Κέιτι Πέρι έκανε το –όχι και τόσο αναμενόμενο– ντεμπούτο της στον κόσμο της διεθνούς πολιτικής στο πλευρό του Τζάστιν Τριντό.

Με φόντο ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη πολιτική εμφάνιση σε συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φουμίο Κισίντα, και τη σύζυγό του, Γιούκο.

Η Πέρι και ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός πραγματοποίησαν τη διπλωματική τους στάση την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Ο Κισίντα μοιράστηκε φωτογραφία των τεσσάρων τους μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, στην οποία αποκάλεσε την Πέρι «σύντροφο» του Τριντό.

«Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό επισκέφθηκε την Ιαπωνία με τη σύντροφό του και γευμάτισε μαζί με εμένα και τη σύζυγό μου», έγραψε στα ιαπωνικά.



«Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργός, συναντηθήκαμε πολλές φορές ως συνάδελφοι ηγέτες και όταν επισκέφθηκα τον Καναδά, συνεργαστήκαμε για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του “Σχεδίου Δράσης Ιαπωνίας–Καναδά”, ιδρώνοντας δίπλα-δίπλα», συνέχισε ο 68χρονος. «Είμαι ενθουσιασμένος που συνεχίζουμε να διατηρούμε αυτή τη φιλία με αυτόν τον τρόπο».

Ο Τριντό εξέφρασε τα ίδια συναισθήματα όταν αναδημοσίευσε το μήνυμα του Κισίντα. «Χάρηκα πολύ που σε είδα», έγραψε.

🥰 Katy Perry and Justin Trudeau get cozy in Tokyo during her world tour. https://t.co/yGEWm5say4 pic.twitter.com/Hl7Fp09VMI — TMZ (@TMZ) December 2, 2025



«Η Κέιτι κι εγώ χαρήκαμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία να καθίσουμε μαζί με εσένα και τη Γιούκο. Σε ευχαριστώ, Φουμίο, για τη φιλία σου και για τη συνεχή δέσμευσή σου τόσο στη διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες όσο και σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

Great to see you @kishida230. Katy and I were so glad to have the chance to sit down with you and Yuko. Thank you, Fumio, for your friendship and your continued commitment to both the international rules-based order and to a better future for everyone. https://t.co/zLEuppHNST — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 4, 2025

Η 41χρονη Πέρι και ο 53χρονος Τριντό είχαν εντοπιστεί για πρώτη φορά μαζί τον Ιούλιο. Η τραγουδίστρια είχε πρόσφατα χωρίσει από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Ορλάντο Μπλουμ, τον Ιούνιο, ενώ ο Τριντό είχε χωρίσει από τη σύζυγό του, Σοφί Γκρεγκουάρ, έπειτα από 18 χρόνια γάμου, το 2023.

Το ζευγάρι θεάθηκε ξανά σε διάφορες στιγμές τούς επόμενους μήνες, την ώρα που η Πέρι συνέχιζε την παγκόσμια περιοδεία της Lifetimes Tour.

Στις 25 Οκτωβρίου πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι, παρακολουθώντας μια παράσταση στο Crazy Horse Paris για τα 41α γενέθλια της Πέρι. Στις φωτογραφίες της βραδιάς φαίνονταν να αποχωρούν από το θέατρο χαμογελαστοί και πιασμένοι χέρι-χέρι.



Η πρόσφατη συνάντηση με τον Κισίντα και τη σύζυγό του αποτελεί ωστόσο την πρώτη φορά που η Πέρι συνοδεύει τον σύντροφό της σε πολιτική δραστηριότητα.