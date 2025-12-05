Netflix: Εξαγόρασε τη Warner Bros. Discovery – Η συμφωνία-μαμούθ που «παντρεύει» το ιστορικό στούντιο με τον γίγαντα του streaming

Σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στη βιομηχανία ψυχαγωγίας, η Netflix ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, τερματίζοντας γρήγορα μια δραματική διαδικασία προσφορών στην οποία συμμετείχαν επίσης η Paramount Skydance και η Comcast.

Η συνολική αξία της συμφωνίας φτάνει περίπου τα 82,7 δισ. δολάρια.

Η Netflix θα αποκτήσει το κινηματογραφικό στούντιο της WBD και την streaming υπηρεσία HBO Max, ενώ η Warner Bros. Discovery θα προχωρήσει με τον διαχωρισμό της Discovery Global, που περιλαμβάνει το μεγάλο χαρτοφυλάκιο συνδρομητικών καναλιών όπως τα TNT και CNN, όπως είχε προγραμματιστεί.

Η συμφωνία «παντρεύει» τον streaming γίγαντα Netflix, που έχει ανατρέψει την βιομηχανία τα τελευταία χρόνια, και το ιστορικό στούντιο Warner Bros., γνωστό για τίτλους όπως «The Wizard of Oz», τη σειρά «Harry Potter» και το σύμπαν των DC Comics.

«Η αποστολή μας ήταν πάντα να ψυχαγωγούμε τον κόσμο», δήλωσε ο Ted Sarandos, συν-CEO της Netflix, σε δελτίο τύπου την Παρασκευή.

«Συνδυάζοντας τη φανταστική βιβλιοθήκη σειρών και ταινιών της Warner Bros. —από κλασικά αριστουργήματα όπως “Casablanca” και “Citizen Kane” μέχρι σύγχρονες επιτυχίες όπως “Harry Potter” και “Friends” —με τους τίτλους που ορίζουν τη δική μας κουλτούρα, όπως “Stranger Things”, “KPop Demon Hunters” και “Squid Game”, θα μπορέσουμε να το κάνουμε ακόμη καλύτερα. Μαζί, μπορούμε να δώσουμε στο κοινό περισσότερα από όσα αγαπά και να βοηθήσουμε να οριστεί ο επόμενος αιώνας της αφήγησης».

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται μετά τον διαχωρισμό των τηλεοπτικών δικτύων, πλέον αναμένεται στο τρίτο τρίμηνο του 2026.