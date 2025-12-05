Συναγερμός στη Γαλλία: Drones πέταξαν πάνω από βάση πυρηνικών υποβρυχίων – Άνοιξαν πυρ για να τα καταρρίψουν

Μια ανησυχητική παραβίαση ασφαλείας εναέριου χώρου καταγράφηκε στη δυτική Γαλλία, όπου πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εντοπίστηκαν πάνω από μια από τις πιο ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, drones πέταξαν το βράδυ της Πέμπτης πάνω από τη ναυτική βάση Île Longue, στον κόλπο της Μπρεστ, όπου βρίσκονται οι γαλλικοί πυρηνοκίνητοι υποβρύχιοι εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων (SSBN), δηλαδή ο πυρήνας της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής.

Η βάση, την οποία προστατεύουν 120 θαλάσσιοι χωροφύλακες σε συνεργασία με πεζοναύτες του ναυτικού, παρέχει τεχνική υποστήριξη στα τέσσερα SSBNs της Γαλλίας, με τουλάχιστον ένα να βρίσκεται μόνιμα εν πλω για τη διατήρηση της αποτρεπτικής ισχύος.

Πέντε drones «εντοπίστηκαν» το βράδυ της Πέμπτης πάνω από τη βάση, αναφέρει η ιστοσελίδα Blick που επικαλείται το AFP.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση αντιμετώπισης και εντοπισμού, ενώ το τάγμα των πεζοναυτών που έχει την ευθύνη προστασίας της βάσης πραγματοποίησε «πολλαπλές αντιαεροπορικές βολές κατά drones».

Οι υπερπτήσεις drones σε αυτή τη ζώνη περιορισμένης πρόσβασης δεν αποτελούν πρωτοφανές φαινόμενο, αναφέρει η Daily Express. Τη νύχτα μεταξύ 17–18 Νοεμβρίου είχε καταγραφεί υπερπτήση πάνω από τη χερσόνησο Κροζόν, όπου βρίσκεται η Île Longue, χωρίς ωστόσο να υπάρχει παραβίαση στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί οι αναφορές για υπερπτήσεις drones σε αεροδρόμια και άλλες ευαίσθητες τοποθεσίες, περιλαμβανομένων στρατιωτικών βάσεων, στη βόρεια Ευρώπη.

Ηγεσίες χωρών της περιοχής βλέπουν πίσω από αυτές τις ενέργειες το «χέρι της Μόσχας». Η χρήση drones απαγορεύεται αυστηρά πάνω ή κοντά σε σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με τα μέτρα ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη να έχουν ενισχυθεί έπειτα από σειρά παρόμοιων περιστατικών.

Τον περασμένο μήνα, η Βρετανία ανέπτυξε ειδικούς αντιμετώπισης drones στο Βέλγιο έπειτα από παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της χώρας. Η κίνηση αυτή ήρθε έπειτα από παρουσία drones πάνω από βελγικά αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις στις αρχές Νοεμβρίου, στον απόηχο ανάλογων περιστατικών σε αεροδρόμια της Γερμανίας, της Δανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας.