Συναγερμός στη Γαλλία: Drones πέταξαν πάνω από βάση πυρηνικών υποβρυχίων – Άνοιξαν πυρ για να τα καταρρίψουν

Σύνοψη από το

  • Μια ανησυχητική παραβίαση ασφαλείας εναέριου χώρου καταγράφηκε στη δυτική Γαλλία, με πολλαπλά drones να εντοπίζονται πάνω από τη ναυτική βάση Île Longue, όπου βρίσκονται οι γαλλικοί πυρηνοκίνητοι υποβρύχιοι εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων.
  • Πέντε drones εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης, με το τάγμα των πεζοναυτών να πραγματοποιεί «πολλαπλές αντιαεροπορικές βολές κατά drones» για την αντιμετώπισή τους.
  • Οι υπερπτήσεις drones σε ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις δεν είναι πρωτοφανείς στην Ευρώπη, με ηγεσίες χωρών να βλέπουν πίσω από αυτές τις ενέργειες το «χέρι της Μόσχας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Συναγερμός στη Γαλλία: Drones πέταξαν πάνω από βάση πυρηνικών υποβρυχίων – Άνοιξαν πυρ για να τα καταρρίψουν

Μια ανησυχητική παραβίαση ασφαλείας εναέριου χώρου καταγράφηκε στη δυτική Γαλλία, όπου πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εντοπίστηκαν πάνω από μια από τις πιο ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, drones πέταξαν το βράδυ της Πέμπτης πάνω από τη ναυτική βάση Île Longue, στον κόλπο της Μπρεστ, όπου βρίσκονται οι γαλλικοί πυρηνοκίνητοι υποβρύχιοι εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων (SSBN), δηλαδή ο πυρήνας της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής.

Η βάση, την οποία προστατεύουν 120 θαλάσσιοι χωροφύλακες σε συνεργασία με πεζοναύτες του ναυτικού, παρέχει τεχνική υποστήριξη στα τέσσερα SSBNs της Γαλλίας, με τουλάχιστον ένα να βρίσκεται μόνιμα εν πλω για τη διατήρηση της αποτρεπτικής ισχύος.

Πέντε drones «εντοπίστηκαν» το βράδυ της Πέμπτης πάνω από τη βάση, αναφέρει η ιστοσελίδα Blick που επικαλείται το AFP.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση αντιμετώπισης και εντοπισμού, ενώ το τάγμα των πεζοναυτών που έχει την ευθύνη προστασίας της βάσης πραγματοποίησε «πολλαπλές αντιαεροπορικές βολές κατά drones».

Οι υπερπτήσεις drones σε αυτή τη ζώνη περιορισμένης πρόσβασης δεν αποτελούν πρωτοφανές φαινόμενο, αναφέρει η Daily Express. Τη νύχτα μεταξύ 17–18 Νοεμβρίου είχε καταγραφεί υπερπτήση πάνω από τη χερσόνησο Κροζόν, όπου βρίσκεται η Île Longue, χωρίς ωστόσο να υπάρχει παραβίαση στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί οι αναφορές για υπερπτήσεις drones σε αεροδρόμια και άλλες ευαίσθητες τοποθεσίες, περιλαμβανομένων στρατιωτικών βάσεων, στη βόρεια Ευρώπη.

Ηγεσίες χωρών της περιοχής βλέπουν πίσω από αυτές τις ενέργειες το «χέρι της Μόσχας». Η χρήση drones απαγορεύεται αυστηρά πάνω ή κοντά σε σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με τα μέτρα ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη να έχουν ενισχυθεί έπειτα από σειρά παρόμοιων περιστατικών.

Τον περασμένο μήνα, η Βρετανία ανέπτυξε ειδικούς αντιμετώπισης drones στο Βέλγιο έπειτα από παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της χώρας. Η κίνηση αυτή ήρθε έπειτα από παρουσία drones πάνω από βελγικά αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις στις αρχές Νοεμβρίου, στον απόηχο ανάλογων περιστατικών σε αεροδρόμια της Γερμανίας, της Δανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μέχρι ποια ηλικία μπορείτε να πίνετε άφοβα μπίρα; Ένας νευρολόγος μοιράζεται την πικρή αλήθεια

Οι τρεις αναπνευστικοί ιοί που μας απειλούν- Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τη νέα πρόσκληση του Μητρώου Εκπαιδευτικών – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τεχνητή νοημοσύνη: Big deal της OpenAI με την αυστραλιανή εταιρεία διαχείρισης κέντρου δεδομένων, NextDC

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:50 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Γλασκώβη: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες έπειτα από συμπλοκή

Ένα αιματηρό επεισόδιο συγκλόνισε την Παρασκευή τη Γλασκώβη, όταν ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός κ...
12:16 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Βίντεο: Δραματική εκκένωση ενός Airbus A320 με 180 επιβάτες στη Βραζιλία – Τυλίχθηκε στις φλόγες

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στη Βραζιλία όταν ένα αεροσκάφος Airbus A320, της LATAM,...
08:47 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Εντυπωσιακό βίντεο: 7 αστυνομικοί έδωσαν «μάχη» με τεράστιο αλιγάτορα 272 κιλών – Τον ακινητοποίησαν όλοι μαζί

Ένας τεράστιος αλιγάτορας κινητοποίησε τις αρχές στη Φλόριντα, με τους αστυνομικούς να δίνουν ...
08:22 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Βρυξέλλες: Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Φον ντερ Λάιεν και Μερτς πιέζουν το Βέλγιο

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κινούνται πυρετωδώς για να ξεμπλοκάρουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανί...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»