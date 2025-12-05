Καλαμάτα: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα – Απεγκλωβίστηκε σώος ο οδηγός – ΦΩΤΟ

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας 86χρονος, καθώς βγήκε σώος από το όχημά του που κατέληξε στη θάλασσα, στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Το ατύχημα συνέβη μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο ηλικιωμένος, κινούμενος με το αυτοκίνητό του στη συμβολή των οδών Ακρίτα με Ναυαρίνου, αποπροσανατολίστηκε λόγω της κακοκαιρίας και συνέχισε νότια προς λάθος κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να φτάσει να κινείται πάνω στον μόλο. Όταν το αντιλήφθηκε επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα το όχημά του να καταλήξει στη θάλασσα.

Ευτυχώς για τον ηλικιωμένο, το αυτοκίνητο έπεσε σε βράχια που υπάρχουν στο σημείο και δεν παρασύρθηκε στον βυθό, καθώς λίγο πιο κάτω το βάθος του λιμανιού φτάνει ακόμη και τα 3 μέτρα.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα messinialive.gr, αν και έντρομος, ο 86χρονος λειτούργησε ψύχραιμα και αμέσως κάλεσε με το κινητό του τηλέφωνο το 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα το Λιμενικό και η Πυροσβεστική, που έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν.

Οι πυροσβέστες, έσπασαν το τζάμι του παρμπρίζ του οχήματος και απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο, ο οποίος ήταν ταραγμένος αλλά καλά στην υγεία του, καθώς δεν είχε τραυματιστεί. Για προληπτικούς λόγους ωστόσο, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Δείτε εικόνες: