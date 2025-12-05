Καλαμάτα: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα – Απεγκλωβίστηκε σώος ο οδηγός – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας 86χρονος στην Καλαμάτα, καθώς βγήκε σώος από το όχημά του που κατέληξε στη θάλασσα στο λιμάνι.
  • Το ατύχημα συνέβη μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο ηλικιωμένος αποπροσανατολίστηκε λόγω της κακοκαιρίας και το αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα κατά την προσπάθεια αναστροφής.
  • Άμεση ήταν η κινητοποίηση Λιμενικού και Πυροσβεστικής, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 86χρονο, ο οποίος διακομίσθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καλαμάτα: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα – Απεγκλωβίστηκε σώος ο οδηγός – ΦΩΤΟ

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας 86χρονος, καθώς βγήκε σώος από το όχημά του που κατέληξε στη θάλασσα, στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Το ατύχημα συνέβη μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο ηλικιωμένος, κινούμενος με το αυτοκίνητό του στη συμβολή των οδών Ακρίτα με Ναυαρίνου, αποπροσανατολίστηκε λόγω της κακοκαιρίας και συνέχισε νότια προς λάθος κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να φτάσει να κινείται πάνω στον μόλο. Όταν το αντιλήφθηκε επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα το όχημά του να καταλήξει στη θάλασσα.

Ευτυχώς για τον ηλικιωμένο, το αυτοκίνητο έπεσε σε βράχια που υπάρχουν στο σημείο και δεν παρασύρθηκε στον βυθό, καθώς λίγο πιο κάτω το βάθος του λιμανιού φτάνει ακόμη και τα 3 μέτρα.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα messinialive.gr, αν και έντρομος, ο 86χρονος λειτούργησε ψύχραιμα και αμέσως κάλεσε με το κινητό του τηλέφωνο το 112, με αποτέλεσμα  να κινητοποιηθούν άμεσα το Λιμενικό και η Πυροσβεστική, που έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν.

Οι πυροσβέστες, έσπασαν το τζάμι του παρμπρίζ του οχήματος και απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο, ο οποίος ήταν ταραγμένος αλλά καλά στην υγεία του, καθώς δεν είχε τραυματιστεί. Για προληπτικούς λόγους ωστόσο, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Δείτε εικόνες:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι τρεις αναπνευστικοί ιοί που μας απειλούν- Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Ενίσχυση του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με 53 μόνιμες θέσεις Ψυχιάτρων και Παιδοψυχιάτρων

Άρειος Πάγος: Συζητήθηκε το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο – Αλλαγή στον τρόπο αποπληρωμής ζητούν οι δανειολήπτες

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για άνεργους με μισθό 1.200 ευρώ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:41 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Δίκη Βαλυράκη: «Τον χτύπησαν με κοντάρι 3-4 φορές και όταν έπεσε στη θάλασσα δεν προσπάθησαν να τον βοηθήσουν» – Όλα όσα κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας

Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού, Σήφη Βαλυράκη κατέθεσε στο δικ...
13:10 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Θήβα: Οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα

Οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί τις τελευταίες ημέρες στο πάρκο του Αγίου Ιωάννη στη Θήβα κα...
12:47 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπου είχε διακοπεί τα ξημε...
12:36 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: «Πνίγηκε» το Κερατσίνι – Βίντεο αναγνώστη από τη Γρηγορίου Λαμπράκη που έγινε «χείμαρρος»

Το Κερατσίνι «πνίγηκε» από την ισχυρή νεροποντή που έφερε η κακοκαιρία «Byron». Όπως φαίνεται ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»