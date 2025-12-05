Λουάνα Λόπες Λάρα: Η νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος – Η πρώην μπαλαρίνα που «νίκησε» τις Τζένερ και Σουίφτ

Μια 29χρονη επιχειρηματίας από τη Βραζιλία κατέκτησε τον τίτλο της νεότερης αυτοδημιούργητης δισεκατομμυριούχου στον κόσμο, αφήνοντας πίσω της ονόματα όπως η Κάιλι Τζένερ και η Τέιλορ Σουίφτ.

Η διαδρομή της, για να ενταχθεί στη συγκεκριμένη λίστα του Forbes, ξεκίνησε από τη σκληρή πειθαρχία του μπαλέτου και κατέληξε σε μια κολοσσιαία πλατφόρμα prediction markets (αγορές προβλέψεων) αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Λουάνα Λόπες Λάρα, γεννημένη στη Βραζιλία, επιβεβαιώθηκε από το Forbes ως η νεότερη γυναίκα στον πλανήτη που έχει γίνει δισεκατομμυριούχος αποκλειστικά με δικές της δυνάμεις, παίρνοντας τον τίτλο από τη Λούσι Γκουό της Scale AI — η οποία με τη σειρά της είχε εκτοπίσει την Σουίφτ τον Απρίλιο.

Luana Lopes Lara, Kalshi co-founder and ex-ballerina, becomes youngest self-made female billionaire at 29 years old https://t.co/RtatHs5mXH pic.twitter.com/ctbMXayje9 — New York Post (@nypost) December 5, 2025

Μια δισεκατομμυριούχος μπαλαρίνα

Πριν όμως η Wall Street μάθει το όνομά της, η Λάρα προπονούνταν για επαγγελματική καριέρα στο μπαλέτο στο Ρίο, όπου υπέμενε εξαντλητικά 13ωρα, καθώς οι εκπαιδευτές δοκίμαζαν την αντοχή της με ακραίες μεθόδους.

Σύμφωνα με πρόσφατο προφίλ που της έκανε το περιοδικό Forbes, οι δάσκαλοί της στη Σχολή Μπολσόι στη Βραζιλία κρατούσαν αναμμένα τσιγάρα κάτω από τον μηρό της για να δουν «πόση ώρα μπορούσε να τον κρατήσει σηκωμένο μέχρι το αυτί της χωρίς να καεί».

Η ίδια περιέγραψε τα χρόνια εκείνα τα χρόνια, όταν πήγαινε γυμνάσιο, ως «τα πιο έντονα της ζωής της».

Παρά τις έντονες προπονήσεις, διέπρεψε ακαδημαϊκά, κερδίζοντας χρυσό στην Ολυμπιάδα Αστρονομίας της Βραζιλίας και χάλκινο στην Ολυμπιάδα Μαθηματικών της Σάντα Καταρίνα, πριν περάσει εννέα μήνες ως επαγγελματίας μπαλαρίνα στην Αυστρία.

Τελικά εγκατέλειψε τις πουέντ για την επιστήμη των υπολογιστών, μετακομίζοντας μόνη της στις ΗΠΑ στα 17 της για να σπουδάσει στο MIT.

Kalshi is now worth $11 billion, making both its founders billionaires and Luana Lopes Lara the world’s youngest self-made woman billionaire. https://t.co/qZY5384ePW (Photo: Kalshi) pic.twitter.com/TaoFtk3oP1 — Forbes (@Forbes) December 2, 2025

Η πλατφόρμα Kalshi

Η ασύλληπτη άνοδός της οφείλεται στην επιχείρησή της, την Kalshi, η οποία εκτινάχθηκε σε αποτίμηση 11 δισ. δολαρίων — αυξάνοντας την προσωπική της περιουσία περίπου στο 1,3 δισ. δολάρια, χάρη στο μερίδιό της που υπολογίζεται γύρω στο 12%.

Η Kalshi είναι μια πλατφόρμα prediction market όπου οι χρήστες μπορούν να «στοιχηματίζουν» σε πραγματικά μελλοντικά γεγονότα, όπως εκλογές, σκάνδαλα διασημοτήτων και αθλητικές διοργανώσεις.

Το 2017 συνίδρυσε την Kalshi μαζί με τον συμφοιτητή της στο MIT, Ταρέκ Μανσούρ, ο οποίος επίσης έγινε εκατομμυριούχος στα 29 του. Η ίδια θυμάται το «τρελό» ρίσκο που πήραν για να στηθεί η εταιρεία.

«Είδαμε ότι το περισσότερο trading γίνεται όταν οι άνθρωποι έχουν μια άποψη για το μέλλον και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να την εκφράσουν στις αγορές», εξήγησε.

Τα καλοκαίρια της τα περνούσε ως ασκούμενη σε χρηματοοικονομικούς κολοσσούς όπως η Bridgewater Associates, η Citadel και η Five Rings Capital, ενώ ο Μανσούρ θυμάται ότι πάντα καθόταν στην πρώτη σειρά στα μαθήματα.

«Ακριβώς μετά το κολέγιο, πήραμε ένα τρελό ρίσκο. Ήταν δύο χρόνια χωρίς κανένα προϊόν -τίποτα λανσαρισμένο- και αν δεν παίρναμε κανονιστική έγκριση, η εταιρεία θα πήγαινε απλά στο μηδέν», είπε στο Forbes.

Πάνω από 40 δικηγορικά γραφεία αρνήθηκαν να τους εκπροσωπήσουν, χαρακτηρίζοντας τους ιδρυτές «πολύ νέους», μέχρι που ο πρώην insider της CFTC, Τζεφ Μπάντμαν, συμφώνησε τελικά να τους καθοδηγήσει.

Η Kalshi έλαβε ομοσπονδιακή έγκριση το 2020, την ίδια στιγμή που η ανταγωνιστική Polymarket τιμωρήθηκε με πρόστιμο 1,4 εκατ. δολαρίων για λειτουργία μη εγκεκριμένων αγορών.

Η ξαφνική άνοδος

Ακολούθησε η μεγάλη σύγκρουση του 2023. Η Λάρα ηγήθηκε μιας τολμηρής αγωγής κατά της CFTC, αφού ο οργανισμός είχε μπλοκάρει τις αγορές της Kalshi για εκλογικά γεγονότα, με επενδυτές να την παρακαλούν να υποχωρήσει.

Εκείνη αρνήθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2024, δικαστής δικαίωσε την Kalshi, ανοίγοντας τον δρόμο για πάνω από 500 εκατ. δολάρια σε στοιχήματα για τις προεδρικές εκλογές του 2024, στις οποίες οι χρήστες προέβλεψαν σωστά νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

«Υπάρχουν ελάχιστες καλύτερες προπονήσεις στο να σου λένε ”όχι” και να συνεχίζεις έτσι κι αλλιώς, από το να είσαι επαγγελματίας μπαλαρίνα», δήλωσε ο συνεργάτης της, Άλεξ Ίμερμαν.

Μετά την απόφαση εκείνη, η ανάπτυξη της Kalshi είναι εκρηκτική. Ο εβδομαδιαίος όγκος συναλλαγών έχει αυξηθεί κατά 1.000% και πλέον ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια την εβδομάδα.

«Δεν ξέρω αν έχουμε χρηματοδοτήσει άλλη εταιρεία με τόσο μεγάλο πιθανό αντίκτυπο όσο αυτή», ανέφερε ο Μάικλ Σάιμπελ του Y Combinator.