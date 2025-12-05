Η Εβελίνα Σκίτσκο για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Είχα τη χειρότερη διάγνωση, αγνοούσα τα συμπτώματα για καιρό»

  • Η Εβελίνα Σκίτσκο μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, αποκαλύπτοντας ότι είχε «τη χειρότερη διάγνωση».
  • Η διάγνωση έγινε μία εβδομάδα πριν το χειρουργείο, αφότου αγνοούσε έντονα συμπτώματα για καιρό, όπως εναλλαγές στην τουαλέτα και απώλεια βάρους.
  • Η ίδια τόνισε ότι ήταν τυχερή που βρέθηκε σε δεύτερο στάδιο, χωρίς μετάσταση, και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία για 8 μήνες.
Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα η Εβελίνα Σκίτσκο.

«Νιώθω και την Μολδαβία και την Κύπρο σπίτι μου. Το μόντελινγκ το ξεκίνησα στα 13. Με βρήκαν στον δρόμο και μου είπαν να κάνω μία φωτογράφιση και έτσι ξεκίνησα. Η μαμά μου ήταν πολύ υποστηρικτική», είπε αρχικά η Εβελίνα Σκίτσκο.

«Έχω μία κόρη 8 ετών. Την έκανα στα 19 μου. Ήταν δύσκολο στην αρχή αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο μου έλεγαν ότι θα με δυσκολέψει. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Με τον μπαμπά της έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Μένουμε Κύπρο και πηγαινοέρχομαι» πρόσθεσε.

«Είχα διαγνωστεί μία εβδομάδα πριν το χειρουργείο. Είχα καρκίνο στο παχύ έντερο. Είχα έντονα συμπτώματα που τα αγνοούσα για καιρό. Τις εναλλαγές στην τουαλέτα, έντονη απώλεια βάρους, είχε κοπεί η περίοδός μου. Ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά και πήγα σε γαστρεντερολόγο. Έκανα εξετάσεις και είδαμε ότι από κάπου χάνω αίμα. Κάναμε κολονοσκόπηση, βιοψία και το βρήκαν εκεί. Το σώμα μας, μας δίνει σημάδια και δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και αυτό είναι καλό», ανέφερε η Εβελίνα Σκίτσκο.

«Μου είπαν οι γιατροί ότι όλα θα πάνε καλά και τους πίστεψα. Μου είχαν πει πως έχω την χειρότερη περίπτωση αλλά με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Δεν το περίμενε κανείς ότι θα είναι καρκίνος αλλά ήμουν τυχερή γιατί ήμουν δεύτερο στάδιο και δεν πρόλαβε να κάνει μετάσταση. Μετά συνέχισα μία χημειοθεραπεία για 8 μήνες. Αυτό το ένιωσα περισσότερο» αποκάλυψε.

Οι τρεις αναπνευστικοί ιοί που μας απειλούν- Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Ενίσχυση του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με 53 μόνιμες θέσεις Ψυχιάτρων και Παιδοψυχιάτρων

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για άνεργους με μισθό 1.200 ευρώ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Αγορά ακινήτου με δάνειο: Οι τιμές διαμερισμάτων και οι μηνιαίες δόσεις στεγαστικών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
