Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν μπαίνει τίποτα άλλο, φουσκώνουμε» – Η αποκάλυψη για τα κιλά που έχει πάρει στην εγκυμοσύνη

Σύνοψη από το

  • Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» για την εγκυμοσύνη και τα κιλά που έχει πάρει.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν μπαίνει τίποτα άλλο πια… φόρμα! Δεν μπαίνει… Φουσκώνουμε, μεγαλώνουμε».
  • Αποκάλυψε επίσης ότι έχει πάρει 8 κιλά στον πέμπτο μήνα, όσα είχε πάρει η μητέρα της σε όλη την εγκυμοσύνη της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου

Για την εγκυμοσύνη και τα κιλά που έχει πάρει μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» στον ALPHA.

Ο Πέτρος Συρίγος της είπε ότι είναι ωραίο το ρούχο που επέλεξε και η παρουσιάστρια απάντησε χαρακτηριστικά:

«Δεν μπαίνει τίποτα άλλο πια… φόρμα! Δεν μπαίνει… Φουσκώνουμε, μεγαλώνουμε».

Νωρίτερα, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι η μητέρα της ήταν στο πλατό σήμερα.

Δεν δίστασε μάλιστα να πει: «Ρώτησα τη μαμά μου πόσα κιλά πήρε στην εγκυμοσύνη και μου είπε 8. Εγώ 8 έχω πάρει στον πέμπτο μήνα».

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μπορούμε να τρώμε ζάχαρη χωρίς να κινδυνεύσουν τα δόντια μας – Οι ειδικοί απαντούν

Γοναδοτροπίνες: Ποια και πόσο ασφαλή είναι τα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης

ΚΕΦΙΜ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την ανεργία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:42 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Μέγκαν Μαρκλ: Στη ΜΕΘ ο πατέρας της έπειτα από επείγουσα επέμβαση – «Οι γιατροί είπαν ότι η ζωή του διέτρεχε άμεσο κίνδυνο»

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στις Φιλιππίνες, ...
04:40 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Μυρτώ Αλικάκη για τους γιους της: «Ζουν στο σπίτι ακόμα, πιστεύω ότι πρέπει να φεύγουν σύντομα»

Η Μυρτώ Αλικάκη εκτός από μία επιτυχημένη ηθοποιός είναι και μητέρα δύο παιδιών. Η καλλιτέχνις...
03:40 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Σοφία Μουτίδου: Σχολίασε τα όσα είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου για διαζύγιο Χρηστίδου-Μαραντίνη – «Πόση κατινιά…»

Συνέντευξη στο Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου «Anestea The Podcast», έδωσε η Σίσσυ Χρηστίδο...
01:10 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Ορέστης Τζιόβας: «Η φάση του “είμαι μάγκας” κράτησε πολύ λίγο»

Στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά», βρέθηκε καλεσμένος ο Ορέστης Τζιόβας. Ο γνωσ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»