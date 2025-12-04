Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν μπαίνει τίποτα άλλο, φουσκώνουμε» – Η αποκάλυψη για τα κιλά που έχει πάρει στην εγκυμοσύνη

Για την εγκυμοσύνη και τα κιλά που έχει πάρει μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» στον ALPHA.

Ο Πέτρος Συρίγος της είπε ότι είναι ωραίο το ρούχο που επέλεξε και η παρουσιάστρια απάντησε χαρακτηριστικά:

«Δεν μπαίνει τίποτα άλλο πια… φόρμα! Δεν μπαίνει… Φουσκώνουμε, μεγαλώνουμε».

Νωρίτερα, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι η μητέρα της ήταν στο πλατό σήμερα.

Δεν δίστασε μάλιστα να πει: «Ρώτησα τη μαμά μου πόσα κιλά πήρε στην εγκυμοσύνη και μου είπε 8. Εγώ 8 έχω πάρει στον πέμπτο μήνα».

Δείτε το βίντεο: