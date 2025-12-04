Μαρινάκης για Τσίπρα: Η εκδήλωση έμοιαζε με αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων

Διαδοχικές ερωτήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα και την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην αίθουσα του «Παλλάς» δέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη 4/12.

«Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία “φοβόμαστε ή δεν φοβόμαστε”. Κανένας δεν φοβάται κανέναν. Η πολιτική γίνεται μέσα από πολιτικές που εφαρμόζονται και στο τέλος της ημέρας αξιολογούμαστε όλοι από τους πολίτες. Εκείνοι θα μας κρίνουν και εκείνοι έκριναν ξανά και ξανά τον κ. Τσίπρα και τον κατέταξαν εκεί που τον κατέταξαν και ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι ούτε χθες ούτε το τελευταίο διάστημα , δεν είδα κανένα rebranding. Ούτε τους μήνες που προηγήθηκαν της παρουσίασης, ούτε στην παρουσίαση», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

«Περισσότερο, έμοιαζε η εκδήλωση με αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων. Γιατί όταν ύστερα από 10-20 χρόνια μαζευόμαστε παλιοί συμμαθητές και συμφοιτητές, το κυριότερο πράγμα που κάνουμε είναι αυτοκριτική με έντονα στοιχεία αυτοσαρκασμού. Ένα reunion, που μαζεύονται ύστερα από 2 χρόνια μάλιστα και στο οποίο προσπάθησε ο ίδιος, με τα ακριβώς ίδια πρόσωπα, ίδιους πρωταγωνιστές που τους έβαλε στον εξώστη βέβαια, να πει ότι τα είχε κάνει όλα καλά και ότι την επόμενη φορά θα τα κάνει πάλι όλα καλά, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ την κοινωνία. Στο τέλος της ημέρας, θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή είναι παρωχημένη. Ίδια συνθήματα, ίδια μηνύματα, ίδιες διαχωριστικές γραμμές. Το έχουμε δει το έργο ξανά και ξανά και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον κ. Τσίπρα. Πάει μπροστά η κοινωνία και έχει προφανώς προβλήματα που οφείλουμε και εμείς να επιλύουμε», πρόσθεσε.

Ο κ Μαρινάκης τόνισε πως δεν άκουσε από τον κ. Τσίπρα τίποτα συγκεκριμένο, παρά εύκολα λόγια και καμία αυτοκριτική, ενώ σε σχέση με την κεντροαριστερά είπε ότι το ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει σαφή θέση. «Προς το παρόν έχουμε ακούσει πολλά στελέχη του να βλέπουν ως εν δυνάμει συνομιλητή τους τον κ. Τσίπρα, ο οποίος γύρισε δύο χρόνια μετά ίδιος και απαράλλαχτος. Εμείς σε αυτή τη συζήτηση ούτε συμμετέχουμε, ούτε οφείλουμε κάποια απάντηση. Τις έχουμε δώσει τις απαντήσεις μας και προχωράμε».

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση υποτιμά τον κ. Τσίπρα, ανέφερε: «Δεν είναι θέμα υποτίμησης, κανένα δεν φοβάται κανέναν. Δύο χρόνια μετά ο ίδιος άνθρωπος επέστρεψε με τους ίδιους ανθρώπους ως ακροατήριο και υποστηρικτές, με τις ίδιες προτάσεις και ίδια λογική. Αυτός ο άνθρωπος πήρε 17% φεύγοντας, τόσο τον αξιολόγησαν οι πολίτες. Μένει να δούμε τι θα πει. Μέχρι τώρα λέει ακριβώς τα ίδια και με ακριβώς τους ίδιους ανθρώπους». «Είδατε εσείς κάποιο νέο πρόσωπο; Κάποιον άνθρωπο που η παρουσία του εκεί αποτελούσε είδηση;» διερωτήθηκε, ενώ σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας θα μπορούσε να συγκαλέσει μία κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομματιδίων που έχουν δημιουργηθεί για να μην μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Μαρινάκης: Στόχος της κυβέρνησης να περάσουν οι αναπτυξιακές πολιτικές σε όλη τη χώρα

Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και στην τρέχουσα επικαιρότητα, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αναρτήθηκαν πριν λίγη ώρα από την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία στο τρίτο τρίμηνο του 2025 μειώθηκε στο 8,2% σε σχέση με το 9% που ήταν στο αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα.​ Αυτά είναι τα αποτελέσματα του πυρήνα της πολιτικής μας. Διπλασιάζουμε επενδύσεις, δημιουργούμε θέσεις εργασίας και αυξάνουμε τα έσοδα μειώνοντας φόρους. Στόχος της Κυβέρνησης είναι οι αναπτυξιακές πολιτικές να περάσουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Γι’ αυτό και η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, υπό τον Πρωθυπουργό, περιλαμβάνει έναν πλήρη οδικό χάρτη με έργα που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και σειρά πρωτοβουλιών για τη σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στην περιφέρεια.

Για να καταδειχθεί, μάλιστα, η σημασία, τόσο των ορεινών περιοχών, όσο και της νησιωτικής Ελλάδας, αποφασίστηκε η συγκρότηση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για τη νησιωτικότητα, με στόχο τον αποδοτικότερο συντονισμό πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Ακόμη, θα εφαρμόζεται ρήτρα ορεινότητας, νησιωτικότητας και απολιγνιτοποίησης στις πολιτικές των Υπουργείων που επηρεάζουν, καθοριστικά, τους τοπικούς πληθυσμούς και την οικονομία», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Βασικός πυλώνας της Εθνικής Στρατηγικής είναι η επίλυση άμεσων ζητημάτων που αφορούν στην ελληνική περιφέρεια και η διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα για τα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Ήδη, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής, εκπονούνται και εντός του 2026 θα ολοκληρωθούν 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας. Σήμερα, στην ελληνική περιφέρεια, υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα, ενώ το 2026 και το 2027 θα παραδοθούν περισσότερα από 330 εμβληματικά έργα», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία εγκρίνεται ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών. «Πρόκειται για ένα κρίσιμο εργαλείο, με σκοπό τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για μια πιο ορθολογική κατανομή των έργων πυροπροστασίας, αφού οι συνθήκες έχουν αλλάξει καθώς έχουν μεσολαβήσει 45 χρόνια από τον αρχικό προσδιορισμό των ελληνικών περιοχών βάσει του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς.

Με τον νέο Χάρτη οι Δήμοι της χώρας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας, ανάλογα με το είδος της βλάστησης, τις κλιματολογικές συνθήκες και τη συχνότητα τιμών 3, 4 και 5 στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τα τελευταία 20 έτη».

«Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου που αφορά στην ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, με στόχο την βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς και την σταδιακή μείωση παραβάσεων και τροχαίων ατυχημάτων. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του τρόπου καταγραφής, βεβαίωσης και είσπραξης των τροχονομικών παραβάσεων, μέσα από αξιόπιστες και διαφανείς ψηφιακές διαδικασίες. «Στόχος μας είναι με το πληροφοριακό σύστημα και την εγκατάσταση καμερών να σώσουμε ανθρώπινες ζωές» δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ στις ρυθμίσεις οφειλών για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Πιο συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 2.450 ρυθμίσεις, με το συνολικό ύψος των ρυθμιζόμενων οφειλών να προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ. Από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 48.414 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 15,26 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Τον περασμένο μήνα ολοκληρώθηκαν 292 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 29 αφορούν άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 377 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σταθερά αυξανόμενη αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού ως βασικού εργαλείου ρύθμισης οφειλών, που παρέχει μάλιστα στοχευμένη κοινωνική στήριξη σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη» συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Μετά το Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ, το Λονδίνο και τη Στουτγκάρδη, επόμενη στάση της πρωτοβουλίας “Rebrain Greece” είναι η Νέα Υόρκη, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Η δράση εξωστρέφειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αποσκοπεί στην επαγγελματική διασύνδεση και διερεύνηση πιθανών συνεργασιών Ελλήνων υψηλής εξειδίκευσης, που διαβιούν και εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, με επιχειρήσεις αιχμής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν συνεργάτες και στελέχη με τα οποία μπορούν να αναπτύξουν επαγγελματικές συνέργειες.

Οι 35 εταιρείες που συμμετέχουν στην εκδήλωση και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη, δραστηριοποιούνται σε τομείς, όπως: κατασκευές, τεχνητή νοημοσύνη, έρευνα και ανάπτυξη, πληροφορική, βιομηχανία και παραγωγή, χρηματοοικονομικά, ενέργεια, ναυτιλία, τηλεπικοινωνίες, ενημέρωση και media, τουρισμός, φαρμακοβιομηχανία, κ.ά. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat από τους 660.000 Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης, έχουν, ήδη, επιστρέψει 420.000», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Σημειώνεται ότι, όπως είπε, ο Πρωθυπουργός στις 18.30, σήμερα, θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση», στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής.