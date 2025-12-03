Μαρινάκης για Τσίπρα: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα – Το “rebranding” του κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Παύλος Μαρινάκης

«Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Αντί να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των “παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης”, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας.

Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το “rebranding” του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης.

 

23:02 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Πήγε να δει «Ιθάκη» με Χειλάκη

Ένα απροσδόκητο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/12), στο θέατρο Αθηνών, απένα...
21:35 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα;»

«Θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλή...
21:22 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: «Υπάρχει ανάγκη για μία νέα Μεταπολίτευση, ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang»

«Υπάρχει ανάγκη για μία νέα Μεταπολίτευση, ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang» υποστήριξε μεταξύ ...
21:10 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: «Χρειαζόμαστε εθνική πυξίδα πριν βρεθούμε σε αχαρτογράφητα νερά»

«Χρειαζόμαστε εθνική πυξίδα πριν βρεθούμε σε αχαρτογράφητα νερά» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην Π...
