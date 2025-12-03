Μαρινάκης στον Realfm 97,8: Οι αγρότες για εμάς έχουν τεράστια αξία – Ο διάλογος δεν σταμάτησε ποτέ

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πληθωρισμό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μίλησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «κατ’ αρχάς, να πω ότι ο διάλογος δεν σταμάτησε ποτέ και ο διάλογος ο δικός μας και με τους αγρότες και με όλες τις επαγγελματικές ομάδες, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, έχει και αποτέλεσμα. Όσα παραπάνω έσοδα καταφέρνει η κυβέρνηση αυτή και μαζεύει από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη μείωση της ανεργίας, δηλαδή την ανάπτυξη της οικονομίας και την αύξηση των επενδύσεων, τα γυρίζει πίσω σε όλους τους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, η μείωση φόρου των φυσικών προσώπων από 1/1/2026 αφορά και τους αγρότες και ειδικά και τους αγρότες η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ικανοποιήσει όσα αιτήματα δεν ικανοποιήθηκαν πάρα πολλές δεκαετίες».

Και συνέχισε: «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμα σοβαρά αιτήματα και σοβαρά προβλήματα, που έχουν κάθε λόγο οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα να διεκδικούν. Ένα είναι αυτό, λοιπόν, ένα άλλο είναι ότι ένα σοβαρό κράτος δεν μπορεί να επιτρέπει σε κανέναν, η όποια διεκδίκηση, συνταγματικώς κατοχυρωμένη, γίνεται και προβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο, να έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία των υπόλοιπων πολιτών. Γιατί μέρος λειτουργίας της Δημοκρατίας μας είναι και η ελεύθερη διέλευση των πολιτών. Είπε ο υπουργός, για να μη μιλάω γύρω γύρω, είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, όταν αυτές έχουν να κάνουν με λιμάνια, με τελωνεία, με ζωτικής σημασίας, δηλαδή, λειτουργίες του κράτους. Άρα, η Αστυνομία, με τον τρόπο που εκείνη επιλέγει επιχειρησιακά και κρίνει, οφείλει και θα το κάνει να εφαρμόσει το νόμο».

Για τις πληρωμές των επιδοτήσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «κατ’ αρχάς, να πούμε ότι οι συνολικές πληρωμές για τον φετινό χρόνο, με μία καθυστέρηση περίπου ενός μήνα, γιατί περνάμε σε ένα νέο σύστημα και αυτό το είχαμε πει και ήταν και λογική και η αγωνία και η αναμονή των αγροτών, οι φετινές πληρωμές θα είναι περισσότερες, δηλαδή το σύνολο των χρημάτων που οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα πάρουν, είναι περισσότερα λεφτά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον και σημαντικότερο για εμένα: οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, η συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή, αυτών, στο τέλος της ημέρας θα πάρουν περισσότερα λεφτά, αναλογικά με τα προηγούμενα χρόνια. Για ποιο λόγο; Γιατί, πλέον, με τα φίλτρα που υπάρχουν και με τη νέα διαδικασία οι «μπαταχτσήδες», οι απατεώνες, όσοι, τέλος πάντων, έπρεπε να πάρουν λιγότερα ή καθόλου λεφτά, θα πάρουν λιγότερα, είτε καθόλου, λεφτά».

«Οι αγρότες για εμάς έχουν τεράστια αξία. Ο πρωτογενής τομέας έχει τεράστια σημασία, όπως έχει και κάθε εργαζόμενος στη χώρα. Είμαστε μία κυβέρνηση, που χωρίς να υποθηκεύει τις επόμενες γενιές, χωρίς «λεφτόδεντρα» ή δανεικά από τους επόμενους που θα έρθουν, έχουμε καταφέρει και έχουμε δημιουργήσει παραπάνω έσοδα, μειώνοντας φόρους, με τα οποία καταφέρνουμε και μειώνουμε φόρους για όλους τους πολίτες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Παράδειγμα, ο φόρος εισοδήματος που θα μειωθεί στο 20% για όλους τους εργαζόμενους από 1.1.2026, 18% εάν κάποιος έχει ένα παιδί, 16% ένα έχει δύο παιδιά και 9% ένα έχει τρία παιδιά. Αυτό αφορά και τους αγρότες. Ποια άλλη κυβέρνηση έδωσε μόνιμη λύση για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου για τους αγρότες; Η δική μας κυβέρνηση, καμία άλλη. Ποια άλλη κυβέρνηση έδωσε λύση για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα, για δέκα χρόνια; Η δική μας κυβέρνηση, καμία άλλη. Θα μου πείτε και δικαίως, «τα λύσατε όλα»; Το έχω πει πολλές φορές: ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εξελέγη Πρωθυπουργός της Ελβετίας ή του Λουξεμβούργου το 2019 και την «κατάντησε», όπως λένε κάποιοι, «μία χώρα με μισθούς Βουλγαρίας». Η Ελλάδα ήταν μία χώρα στον πάτο και ίσως και πιο κάτω από τον πάτο, στο τρίτο υπόγειο, ήταν 27η στις 27 σε ρυθμούς ανάπτυξης και τελευταία σε όλους τους δείκτες και μέσα σε 6,5 χρόνια έχουν γίνει σοβαρά βήματα για να πάρει πίσω ο κόσμος αυτό που στερήθηκε. Αν κάποιοι περιμένουν από την αντιπολίτευση μαγικές συνταγές και μαγικά ραβδιά, τότε, συγγνώμη, οι άνθρωποι αυτοί που τα τάζουν στον κόσμο και του πρωτογενούς τομέα, εξαπατούν τον κόσμο», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφορικά με το αίτημα των αγροτών να επιστραφούν τα χρήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ από όσους τα εισέπραξαν χωρίς να τα δικαιούνται ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «ξεκινάω από το πολύ εύκολο, το οποίο δυστυχώς δεν ήταν αυτονόητο για πολλά χρόνια. Όποιος παρανόμησε, λογοδοτεί στη Δικαιοσύνη και όχι θα λογοδοτήσει, λογοδοτεί. Τελευταία η απόφαση και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του προεδρείου της Εξεταστικής Επιτροπής που στέλνει στον εισαγγελέα αυτούς, οι οποίοι φάνηκαν πάρα πολύ «τυχεροί», για να το πω έτσι ευγενικά, γύρω από διάφορα δελτία, τα οποία κέρδισαν, τυχερών παιχνιδιών και μάλιστα πολύ πριν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στείλαμε 5.200 ΑΦΜ στη Δικαιοσύνη για έλεγχο και μπλοκάραμε δεκάδες χιλιάδες ΑΦΜ».

«Είπαμε, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, ότι προφανώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ και συνολικά η διαχείριση αυτού του ζητήματος, δεν ήταν στα θετικά μας και δικαίως ο κόσμος μας το χρεώνει και οφείλουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια να πάει στα θετικά και τη συνεχίζουμε πιστέψτε με αμείωτη ένταση. Πρώτον. Δεύτερον, όλα όσα διεκδικούν, εγώ εύλογα τα βρίσκω, όπως αντίστοιχα είναι και αυτά που διεκδικούν εύλογα οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι λογιστές», τόνισε.

Για τη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλάκη ότι το κράτος χρωστάει στον πρωτογενή τομέα 3,4 δισ. ευρώ ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «θεωρώ ότι κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για να πέσουμε στο επίπεδο λαϊκιστών και δυστυχώς σε αυτό το δρόμο πλέον… Δυστυχώς, ένα κόμμα το οποίο πριν από μία δεκαετία κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, έχει αποφασίσει να ακολουθήσει μία τακτική της πάλαι ποτέ αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή «λεφτά υπάρχουν» σε διάφορες εκδοχές».

«Κανείς που μας ακούει, κανένας πολιτικός, κανένας πολίτης, δεν είναι αντίθετος στο να παίρνει ο κόσμος παραπάνω λεφτά. Τα λεφτά, όμως, είναι συγκεκριμένα και όπως ζητάνε οι αγρότες, δικαιολογημένα, ζητάνε και οι γιατροί και οι δικηγόροι και οι λογιστές και οι μηχανικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι και όλοι. Έχουμε καταφέρει ως κυβέρνηση να είμαστε οι πρώτοι μετά από πολλά χρόνια, διπλασιάζοντας τις επενδύσεις, 98% παραπάνω οι επενδύσεις το 2025 από ότι το 2019, να παράξουμε πλούτο και μειώνοντας φόρους να αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα και να δίνουμε πίσω στον κόσμο λεφτά. Τα λεφτά δεν είναι ατελείωτα. Όσα παραπάνω λεφτά μαζεύουμε, μειώνοντας φόρους, το ξαναλέω (γιατί η αντιπολίτευση δεν μπορεί να καταλάβει και τη διαφορά, όπως και το ΠΑΣΟΚ, φορολογικών εσόδων και φορολογικών συντελεστών, είναι καλό να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές), όσο παραπάνω λεφτά έχουμε θα δίνουμε», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Τι να κάνουμε όμως που με τη λογική «λεφτά υπάρχουν» ή δώστα όλα» ή «όλα τα κιλά όλα τα λεφτά», η Ελλάδα έφτασε στο σημείο, αυτή τη στιγμή οι συνταξιούχοι που μας ακούνε, ενώ έπαιρναν μια σύνταξη 2.000 ευρώ, φερ’ ειπείν, να έχουν τώρα σύνταξη 1.000 ευρώ και άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να πλήρωσαν με τις θυσίες τους όλα αυτά τα χρόνια, επειδή το κράτος ζούσε πάνω από τις δυνάμεις του, να μην καταφέρνει να επιβιώσει. Άρα δεν υπάρχει πολιτικός ή πολίτης που να μη θέλει ο κόσμος να πάρει τα λεφτά και του πρωτογενούς τομέα. Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει ο προϋπολογισμός του Κράτους, έχοντας καταφέρει, το ξαναλέω, να παράξουμε παραπάνω έσοδα, πολύ παραπάνω αναλογικά, σε σχέση με τους ρυθμούς, δηλαδή σύγκρισης, από την υπόλοιπη Ευρώπη».

«Και θα συνεχίσουμε λοιπόν να παράγουμε πλούτο, θα συνεχίσουμε να προσελκύουμε επενδύσεις, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας για να αυξάνονται τα έσοδα του κράτους και οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν πίσω όσα ζητάνε, όσα παραπάνω ζητάνε, αλλά αν ζητάτε από εμάς από την μια μέρα στην άλλη, ακόμα και υπό την απειλή μπλόκων, έτσι, υπό την απειλή δηλαδή της σοβαρής δημιουργίας προβλημάτων, να δώσουμε λεφτά που δεν υπάρχουν, δεν θα το κάνουμε κύριε Χατζηνικολάου. Και το ξαναλέω, κάνω μία έκκληση στον πρωτογενή τομέα, τους σέβομαι απόλυτα, είναι βιοπαλαιστές, είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, έχουν περάσει δύσκολα», διευκρίνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Για το αν θα καλέσει σε διάλογο τους αγρότες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι «το θεωρώ κάτι πάρα πολύ λογικό και όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές φαντάζομαι θα γίνει και αυτή τη φορά».

Για την άνοδο του πληθωρισμού ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε ότι «ο πληθωρισμός συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα παρέμεινε σταθερός, δηλαδή, ο πληθωρισμός μήνα. Δεύτερον: Ο πληθωρισμός τροφίμων στη χώρα, τους 14 από τους τελευταίους 17 μήνες, είναι χαμηλότερος απ’ ό,τι στην Ευρώπη. Είναι χαμηλότερος, δηλαδή, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τρίτο στοιχείο: Φαίνεται ότι έχουμε έναν πληθωρισμό κατά κανόνα υπηρεσιών, που έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η Ελλάδα, επειδή ξεκίνησε και από χαμηλή αφετηρία – για να τα λέμε όλα – αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη. Συμπέρασμα: Υπάρχει ζήτημα ακρίβειας; Πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη».

«Αν υπήρχε «πληθωρισμός Μητσοτάκη», όπως κατηγορεί η αντιπολίτευση – και αυτό λίγο ενδιαφέρει τους πολίτες, σας προλαβαίνω – τότε θα μετρούσε η Eurostat τον πληθωρισμό μόνο στην Ελλάδα. Τον μετράει σε όλη την Ευρώπη. Τι κάνει μια κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτό το πολύ σοβαρό και δυσβάστακτο για κάποια νοικοκυριά κύμα ακρίβειας; Μία λύση υπάρχει, καμία άλλη. Αύξηση των εισοδημάτων, παράλληλα, βέβαια, με ελέγχους και πρόστιμα που μπαίνουν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αυξήσουμε τα εισοδήματα; Έχουμε κάνει πολλά», τόνισε.

Για τη μείωση ΦΠΑ που προτείνει η αντιπολίτευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «εμείς από 1/1/2026, σε συνέχεια των 75 φόρων που έχουμε μειώσει ή καταργήσει, προβαίνουμε στη μεγαλύτερη μείωση του φόρου των φυσικών προσώπων, που είναι ο φόρος εισοδήματος. Ένας μπαμπάς ή μία μαμά, και οι δύο ξεχωριστά, με δύο παιδιά, θα έχουν τον μισό φόρο, από 29%, δηλαδή, στο 16% και από 100% προκαταβολή φόρου, 50%, απ’ ότι είχαν όταν ανέλαβε Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας νέος άνθρωπος, είτε είναι αγρότης, είτε είναι μηχανικός, είτε είναι ιδιωτικός υπάλληλος, είτε οτιδήποτε, μέχρι 25 ετών θα έχει μηδενικό φόρο και θα γλυτώνει μέχρι και 2.500 και 3.000 χιλιάρικα τον χρόνο. Ένας νέος μέχρι 30 ετών θα έχει 9% φόρο, όπως και ένας τρίτεκνος, από 29%. Αυτή είναι για μένα η πιο σοβαρή παρέμβαση, σταθερή για όλους τους Έλληνες, για τους πολίτες που είναι συνταξιούχοι, ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να περιορίσεις ή να αντιμετωπίσεις αυτή την ακρίβεια».

«Πάμε τώρα στην αντιπολίτευση. Τι λέει η αντιπολίτευση; «Αντί να κάνετε αυτά», γιατί άμα λέει επιπλέον, πρέπει να μας πει πού θα βρει τα επιπλέον λεφτά, έτσι; Αν θέλει, δηλαδή, και τα μέτρα που ψήφισε – πολύ σωστά – τα δικά μας, αλλά και έξτρα μέτρα, τότε να μας πει από πού θα χρηματοδοτήσει αυτά τα έξτρα μέτρα. Γιατί κάθε μονάδα κάτω ο ΦΠΑ, που, επί της αρχής, κανείς μας δεν είναι αντίθετος – σας θυμίζω ότι έχουμε μειώσει 23 ΦΠΑ τα τελευταία 6,5 χρόνια – κοστίζει. Έστω, λοιπόν, ότι τα βρίσκει τα λεφτά η αντιπολίτευση, από έναν μαγικό τρόπο, που δεν έχει πει τον τρόπο και έστω ότι περνάει η μείωση του ΦΠΑ στο «καλάθι».

Να δεχθούμε ότι ένα μέσο «καλάθι», ας πούμε ένα «καλάθι» των 500 ευρώ – για να γίνει εύκολα ο υπολογισμός – στο σούπερ μάρκετ με ΦΠΑ κάτω 5%, ΦΠΑ που θα εξοικονομηθεί, είναι 25 ευρώ τον μήνα. Ξέρετε πόσο θα κερδίσει ο κάθε πολίτης που μας ακούει, αν δεν έχει παιδιά, με τα μέτρα τα οποία βάζουμε εμείς; Θα κερδίσει 730 ευρώ τον χρόνο. Αν έχει ένα παιδί 1.000 ευρώ, αν έχει δύο παιδιά παραπάνω και αν έχει τρία παιδιά και παραπάνω πάνω από 2.000 ευρώ ο κάθε γονιός. Αυτό, δηλαδή, που προτείνει η αντιπολίτευση, πέραν του ότι δεν λέει πού θα βρει τα λεφτά, άρα δεν έχει νόημα, δεύτερον, δεν λέει πώς θα περάσει στον καταναλωτή», υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Στην ίδια την Ισπανία, που επικαλούνται ως παράδειγμα, έχει παραπάνω πληθωρισμό τροφίμων τους περισσότερους μήνες από την Ελλάδα και αναγκάστηκαν να το πάρουν πίσω το μέτρο αυτό. Και το τρίτο και το κυριότερο, αυτό το οποίο προχωράμε και κάνουμε εμείς, έχοντας βρει και τα λεφτά γι’ αυτό, θα ωφελήσει παραπάνω. Και, κάτι πολύ βασικό για τον ΦΠΑ. Η μείωση του ΦΠΑ, που, το ξαναλέω, δεν είμαστε επί της αρχής αρνητικοί και έχουμε μειώσει 23 ΦΠΑ, θα ωφελήσει και τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα και θα ωφελήσει παραπάνω κάποιον ο οποίος δεν ζορίζεται όσο ζορίζεται ένας ο οποίος έχει μικρότερο «καλάθι». Το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ: Μακάρι να βρούμε τα χρήματα – και αυτό παλεύουμε – να μειώσουμε και άλλους φόρους και άμεσους και έμμεσους. Όμως η διαφορά η δική μας από τους υπολοίπους, είναι ότι μιλάμε με πραγματικά λεφτά, τα οποία βρίσκουμε μειώνοντας φόρους και υλοποιώντας αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.