Μουντιάλ 2026: Με τη Χάιντι Κλουμ η κλήρωση των ομίλων – Οι Village People θα ερμηνεύσουν τον «ύμνο» του Τραμπ, «YMCA»

  • Η FIFA ανακοίνωσε τις προσωπικότητες που θα παρουσιάσουν την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η οποία θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή (5/12).
  • Οι Κέβιν Χαρτ, Χάϊντι Κλουμ και Ντάνι Ραμίρεζ θα είναι οι παρουσιαστές, ενώ οι Αντρέα Μποτσέλι, Ρόμπι Ουίλιαμς και Νικόλ Σέρτζινγκερ θα εμφανισθούν «ζωντανά» στην σκηνή.
  • Μετά την κλήρωση στην Ουάσινγκτον, οι Village People θα ερμηνεύσουν την θρυλική επιτυχία τους «Y.M.C.A.», τον ανεπίσημο ύμνο του Ντόναλντ Τραμπ.
Φωτογραφία: AP

Η FIFA ανακοίνωσε σήμερα (3/12) τα επώνυμα των προσωπικοτήτων που θα παρουσιάσουν την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7), στην ειδική τελετή που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή (5/12).

Πρόκειται για τους Κέβιν Χαρτ, Χάιντι Κλουμ και Ντάνι Ραμίρεζ, οι οποίοι θα είναι οι παρουσιαστές, ενώ οι Αντρέα Μποτσέλι, Ρόμπι Ουίλιαμς και Νικόλ Σέρτζινγκερ, θα εμφανισθούν «ζωντανά» στην σκηνή.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup)


Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο περίφημο Κέντρο «John F. Kennedy» στην Ουάσινγκτον, ενώ μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι Village People θα ερμηνεύσουν την θρυλική επιτυχία τους «Y.M.C.A.», που έγινε ο ανεπίσημος ύμνος του Ντόναλντ Τραμπ κατά την τελευταία προεδρική του εκστρατεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

09:53 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

