  • Μια 34χρονη Ουκρανή γυναίκα γλίτωσε από ρωσικό πλήγμα στο διαμέρισμά της στις 22 Οκτωβρίου, όπως καταγράφεται σε συγκλονιστικό βίντεο.
  • Η επίθεση προκάλεσε την καταστροφή του διαμερίσματος.
  • Το βίντεο δείχνει τη στιγμή της έκρηξης και την εμφάνιση της Tetyana Kotelenets μέσα από τον καπνό λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.
Ουκρανία: 34χρονη γλιτώνει από «θαύμα» έπειτα από ρωσικό πλήγμα στο διαμέρισμά της – Συγκλονιστικό βίντεο
Πηγή: Instagram / @lissicca_kotelenets

Μια Ουκρανή γυναίκα κατάφερε να γλιτώσει κυριολεκτικά από βέβαιο θάνατο όταν ένας ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε το διαμέρισμά της, σε μια επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, όπως καταγράφεται σε νέο συγκλονιστικό βίντεο.

Στο βίντεο, που τραβήχτηκε στο σπίτι της 34χρονης Tetyana Kotelenets, στις 22 Οκτωβρίου, φαίνεται η στιγμή που η γυναίκα φορούσε σκουλαρίκια για να βγει έξω, όταν ξαφνικά αντιδρά έντρομη σε μια έκρηξη.

Η έκρηξη που σαρώνει το δωμάτιο, εκτοξεύοντας καπνό, σκόνη και συντρίμμια, με την Kotelenets να εξαφανίζεται από το πλάνο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εμφανίζεται ξανά μέσα από τον καπνό, σαν φάντασμα.


Η ίδια περιέγραψε την τρομακτική εμπειρία λέγοντας: «Ήμουν σε σοκ». Ένας άλλος επιζών εισήλθε στο διαμέρισμα για να ελέγξει την κατάσταση της Kotelenets, και οι δύο βγήκαν μαζί από το κατεστραμμένο δωμάτιο.

Δύο αναρτήσεις που ακολούθησαν από το συγκρότημα διαμερισμάτων όπου διαμένει η 34χρονη δείχνει τις συνέπειες της έκρηξης, που κατέστρεψε παράθυρα, τοίχους, οροφή και ακόμη και το δάπεδο.

Το διαμέρισμα της Kotelenets ήταν μόνο ένα από πολλά που υπέστησαν ζημιές έπειτα από μια τεράστια επίθεση με ρωσικά drones και πυραύλους σε όλη την Ουκρανία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ατόμων, συμπεριλαμβανομένης μιας μητέρας με τα δύο της παιδιά.

