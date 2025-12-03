Αττική: Επιχείρηση για κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, κυρίως ανήλικων – 5 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός

  • Από το πρωί της Τετάρτης (3/12/2025) βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων.
  • Η εγκληματική οργάνωση εκμεταλλευόταν ανήλικους αλλοδαπούς, εξαναγκάζοντάς τους σε πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.
  • Μέχρι στιγμής έχουν γίνει πέντε συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού, ενώ τέσσερα ανήλικα θύματα λαμβάνουν αρωγή και προστασία.
Enikos Newsroom

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (3/12/2025) αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην εμπορία ανθρώπων, κυρίως ανήλικων αλλοδαπών στην Αττική. Τα μέλη του κυκλώματος τους εξανάγκαζαν σε τέλεση αξιόποινων πράξεων με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση, μέσω πώλησης λαθραίων καπνικών προϊόντων σε καταστήματα ψιλικών και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους και ο αρχηγό, ενώ παρέχεται αρωγή και προστασία σε τέσσερα ανήλικα θύματα.

12:12 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Ένταση στην κινητοποίηση στον κόμβο Κιάτου – Έκλεισαν μέρος της Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου – ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικράτησε νωρίτερα σήμερα το πρωί (3/12) στην κινητοποίηση των αγροτών της Κορινθίας, ...
11:57 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Σέρρες: Αγρότες με τρακτέρ «έσπασαν» το μπλόκο των αστυνομικών – Κατευθύνονται προς Προμαχώνα

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα αγροτικά μπλόκα. Πριν από λίγο αγρότες με τρακτέρ στις Σέρρες ...
11:48 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Νέο μπλόκο αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Βέροια

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες...
11:12 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Διακοπή κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στο Τελωνείο των Κήπων – Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα και επ’ αόριστον η διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών δι...
