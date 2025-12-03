Αττική: Επιχείρηση για κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, κυρίως ανήλικων – 5 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (3/12/2025) αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην εμπορία ανθρώπων, κυρίως ανήλικων αλλοδαπών στην Αττική. Τα μέλη του κυκλώματος τους εξανάγκαζαν σε τέλεση αξιόποινων πράξεων με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση, μέσω πώλησης λαθραίων καπνικών προϊόντων σε καταστήματα ψιλικών και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους και ο αρχηγό, ενώ παρέχεται αρωγή και προστασία σε τέσσερα ανήλικα θύματα.