Ουκρανία: Ακυρώθηκε η συνάντηση Ζελένσκι με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ – Διπλωματικό πλήγμα μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα

  • Μια σημαντική συνάντηση στις Βρυξέλλες μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της αμερικανικής αντιπροσωπείας, που περιλάμβανε τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά.
  • Ο Ζελένσκι επιστρέφει στην Ουκρανία, ενώ φαίνεται πως το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ «υποσχέθηκαν» να μεταβούν απευθείας στην Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες τους με τον Πούτιν στη Μόσχα.
  • Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανένα συμβιβασμό» έπειτα από σχεδόν πέντε ώρες συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Μια σημαντική συνάντηση στις Βρυξέλλες μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της αμερικανικής αντιπροσωπείας, που περιλάμβανε τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά.

Ο Alex Raufoglu, ανταποκριτής της Kyiv Post στην Ουάσινγκτον, έγραψε στο X ότι «η συνάντηση στις Βρυξέλλες ακυρώνεται», επικαλούμενος πηγές, και πρόσθεσε ότι ο Ζελένσκι επιστρέφει στην Ουκρανία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Κρεμλίνο ισχυρίζεται πως ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ «υποσχέθηκαν» να πετάξουν απευθείας στην Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες τους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα, αν και αυτή η δήλωση δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αμερικανική πλευρά.


Ο λόγος της ακύρωσης δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Παράλληλα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανένα συμβιβασμό» έπειτα από σχεδόν πέντε ώρες συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε αργά την Τρίτη ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

 

