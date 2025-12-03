Αγρότες: Άνοιξε η Εθνική Οδός Πατρών – Κορίνθου – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Αγρότες της Κορινθίας προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό τμήματος της Εθνικής Οδού Πατρών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, την Πέμπτη.
  • Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες, προχωρώντας σε κλείσιμο δρόμων με τα τρακτέρ τους.
  • Νωρίτερα επικράτησε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί από την Τετάρτη στον κόμβο του Κιάτου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Κωνσταντίνα Χαϊνά

κοινωνία

αγρότες

Σε συμβολικό αποκλεισμό τμήματος της Εθνικής Οδού Πατρών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, προχώρησαν νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης οι αγρότες της Κορινθίας, δίνοντας το σήμα για την έναρξη των κινητοποιήσεων και στην περιοχή τους.

της Κωνσταντίνας Χαϊνά

Σε συνεννόηση με την αστυνομία, οι αγρότες απέκλεισαν τμήμα της Εθνικής Οδού, όπου παρέμειναν για μία ώρα. Αυτό που λένε, είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και θα προχωρήσουν σε κλείσιμο δρόμων με τα τρακτέρ τους.

Νωρίτερα, επικράτησε ένταση ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τους αγρότες, οι οποίες είχαν παραταχθεί στον δρόμο και δεν τους επέτρεπαν να προχωρήσουν στο συμβολικό κλείσιμο.

Όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο του enikos.gr, ενώ οι αγρότες επιχείρησαν να προσπεράσουν τις αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση για λίγα λεπτά και στην συνέχεια έγινε χρήση χημικών.

Το πρωί της Τετάρτης, συγκεντρώθηκαν στην περιοχή Πετμεζά, στον κόμβο του Κιάτου, με πολλούς να τονίζουν πως θα παραμείνουν στο σημείο για όσο χρειαστεί, και καθημερινά θα μαζεύονται όλο και περισσότεροι.

13:16 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

