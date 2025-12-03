Γαβρόγλου στον Realfm 97,8: Το βιβλίο Τσίπρα είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με πλατιά κοινωνικά στρώματα

Για τον Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο του «Ιθάκη» μίλησε ο ακαδημαϊκός και πρώην υπουργός, Κώστας Γαβρόγλου στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

«Βλέπετε ότι αναδύεται πάλι ένα πολιτικό σύστημα που νομίζαμε όλοι και το λέω ειλικρινώς, νομίζαμε ότι ήταν πια ξεπερασμένο, ήταν μιας άλλης εποχής. Αυτά που γίνονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πράγματα τα οποία πραγματικά δεν έχω τα εργαλεία να τα καταλάβω για μία σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Έχεις ανθρώπους που δεν είναι κατηγορούμενοι και αγνοούν, περιφρονούν τη Βουλή και να παρουσιαστούν ή έρχονται εκεί και λένε πράγματα τα οποία ξέρετε αν σας τα έλεγαν συγγενείς ή τα παιδιά σας σε εμένα ή σε εσάς θα τρελαινόμασταν. Θα λέγαμε τι γίνεται;», σχολίασε ο Κώστας Γαβρόγλου.

«Ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει μία εικόνα στο εξωτερικό. Οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι πολλοί από τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησε θεωρούν ότι τους κοροϊδεύει διότι κι αυτοί δεν είναι άνθρωποι που δεν παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στη χώρα μας», ανέφερε.

«Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε ότι όλοι οι επιχειρηματίες είναι κλεπτοκράτες. Αυτό θα ήταν και ανακόλουθο με την δική του πορεία και θα ήταν και απόλυτο λάθος. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να χτυπήσουμε ένα καμπανάκι», τόνισε ο Κώστας Γαβρόγλου.

Παράλληλα εξήγησε ότι «βλέπετε την κατάσταση που είναι οι Ανεξάρτητες Αρχές. Οι Ανεξάρτητες Αρχές τις οποίες υπερασπίζομαι φανατικά εγώ δεν ήταν στελεχωμένες με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν άνθρωποι επιστήμονες, δικαστές με μία εκπληκτική πορεία και οι οποίοι πράγματι δημιούργησαν στοιχεία ενός κράτους δικαίου. Βλέπετε ότι αυτά όλα έχουν υποχωρήσει. Βλέπετε όλα αυτό που γίνονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πάω τώρα σε άλλα. Δεν πάω στις κατευθείαν αναθέσεις. (…) Αυτό εννοούμε με κλεπτοκρατία δεν εννοούμε ότι όλοι οι επιχειρηματίες παίρνουν δημόσιο χρήμα χωρίς να το δικαιούνται. Ορισμένοι το κάνουν».

Επιπλέον για τα όσα ανέφερε στην «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας για την υπόθεση της Novartis ο Κώστας Γαβρόγλου σημείωσε: «Νομίζω ότι ήταν σαφές και από προηγούμενες τοποθετήσεις και εγώ προσωπικά το ίδιο πιστεύω ότι ήταν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει με τον τρόπο που έγινε. Ήταν λάθος ενώ έπρεπε να προχωρήσουμε σε προανακριτικές κτλ. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν λάθος και όταν λέμε λάθος ξέρετε και για τα υπόλοιπα πράγματα το μόνο μέρος που κανείς δεν γίνεται κανένα λάθος ποτέ είναι στα νεκροταφεία αν δεν κάνεις τίποτα. Πέσαμε έξω στην εκτίμησή μας. Ήταν λάθος. Αυτό όμως τι σημαίνει; Σημαίνει ότι σε περίπτωση που έχουμε νέες ευθύνες όποτε τις έχουμε ή ο καθένας μας ξεχωριστά μαθαίνει από αυτά τα πράγματα και δεν τα επαναλαμβάνει».

Σε ερώτηση για το εάν σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου του ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει και την ίδρυση πολιτικού κόμματος ο Κώστας Γαβρόγλου απάντησε ότι δεν γνωρίζει τις προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού.

«Η παρουσία στα πολιτικά πράγματα και στα κοινωνικά προβλήματα είναι ένα πράγμα που οπωσδήποτε πρέπει να γίνει όχι μόνο από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και από πάρα πολλούς άλλους. Το πώς θα είναι αυτό, ποια θα είναι η μορφή νομίζω ότι λίγο θα βγει από το τι θέλει η ίδια η κοινωνία. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία που είναι πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν σκέφτονται τίποτα άλλο, είναι ότι η κοινωνία θα πρέπει να έχει ανεπεξέργαστα ενδεχομένως στο κεφάλι της και τρόπους παρέμβασης», ανέφερε.

«Ποιοι είναι οι τρόποι παρέμβασης; Νομίζω ότι το βιβλίο είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με πλατιά κοινωνικά στρώματα, το σύνολο της χώρας μας και να αφουγκραστούμε λίγο τι θα ήθελαν σε αυτή την πορεία και με βάση αυτό ο Αλέξης Τσίπρας συνεκτιμώντας πάρα πολλές παραμέτρους θα πάρει τους αποφάσεις που πρέπει να πάρει», κατέληξε.