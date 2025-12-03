Επστάιν: Αδημοσίευτες φωτογραφίες και βίντεο από το ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική – Τα έδωσαν στην δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί

Για πρώτη φορά έρχονται στο φως φωτογραφίες και βίντεο από το ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Επστάιν στην Καραϊβική, τα οποία όμως δημοσιεύθηκαν από τους Δημοκρατικούς, στις ΗΠΑ, την Τετάρτη.

Δέκα φωτογραφίες και τέσσερα βίντεο έδειχναν το σπίτι του διασυρμένου χρηματοδότη, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιοθήκης του με έναν πίνακα γεμάτο αινιγματικές λέξεις ενώ σε ένα δωμάτιο στο κέντρο του, υπάρχει μια οδοντιατρική καρέκλα και γύρω γύρω είναι κρεμασμένες στους τοίχους, τρομακτικές μάσκες ανδρικών μορφών.

Η τελευταία δημοσίευση δεν είναι το σύνολο των αρχείων του Επστάιν που το Κογκρέσο ψήφισε τον περασμένο μήνα να δημοσιευτούν, κίνηση που θεωρήθηκε πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέρριψε τα έγγραφα ως «φάρσα των Δημοκρατικών».

Τα πλήρη αρχεία θα δημοσιοποιηθούν αργότερα αυτό το μήνα, μετά την υπογραφή από τον Τραμπ του ιστορικού «Epstein Transparency Act», το οποίο αναγκάστηκε να υπογράψει, από τις πιέσεις θυμωμένων Ρεπουμπλικάνων βουλευτών, μεταξύ των οποίων οι Thomas Massie και Marjorie Taylor Greene, οι οποίοι πιστεύουν ότι η υπόθεση βλάπτει το κόμμα.

Εν τω μεταξύ, οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν να ασκούν πίεση στον Τραμπ, δημοσιοποιώντας συνεχώς αρχεία στα οποία έχει πρόσβαση η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, στο πλαίσιο των ευρέων εξουσιών της να καθιστά την κυβέρνηση υπόλογη.

Οι νέες εικόνες παρέχουν μια συγκλονιστική ματιά στο εσωτερικό του Little St. James, του ιδιωτικού καταφυγίου του Επστάιν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, όπου φιλοξενούσε διακεκριμένους επισκέπτες και νεαρά κορίτσια που μεταφέρονταν με το ιδιωτικό του τζετ, το «Lolita Express».

Εκτός από τη βιβλιοθήκη και το οδοντιατρείο, οι φωτογραφίες δείχνουν ένα χαμάμ γεμάτο με κουτιά πετσετών και λευκών ειδών, δίπλα σε μαξιλάρια και προϊόντα υγιεινής μπάνιου.

Οι εικόνες προσφέρουν στους θεατές μια περιήγηση στο νησί όπου ο Epstein φέρεται να διέπραξε εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η τεράστια υπόθεση εναντίον του δράστη, που αναμενόταν να φέρει στο προσκήνιο πολλά υψηλού προφίλ άτομα, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού ο ίδιος πέθανε υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες.

Ο θάνατός του συνεχίζει να εγείρει ερωτήματα από συνωμοσιολόγους που πιστεύουν ότι δολοφονήθηκε στο κελί του. Η συνεργός και ερωμένη του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, είναι επί του παρόντος η μόνη που εκτίει ποινή σε σχέση με την υπόθεση.

Οι βουλευτές ανέφεραν σε μια ανακοίνωσή τους ότι έλαβαν αυτά τα ντοκουμέντα αφού υπέβαλαν αίτημα, στις 18 Νοεμβρίου, στις δικαστικές αρχές των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων. Σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα της Καραϊβικής, που αποτελεί κτήση των ΗΠΑ, ο Επστάιν είχε δύο νησιά. Το ένα από αυτά, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς, ήταν μία από τις κύριες κατοικίες του και εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιτέθηκε σεξουαλικά σε πολλές γυναίκες και έφηβες. Ο Επστάιν δεν δικάστηκε ποτέ για αυτές τις κατηγορίες: βρέθηκε νεκρός το 2019 μέσα στο κελί του και ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

«Αυτές οι νέες εικόνες δείχνουν μια συνταρακτική όψη του κόσμου του Τζέφρι Επστάιν και του νησιού του» ανέφερε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, που είναι μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής η οποία ερευνά εδώ και πολλούς μήνες την υπόθεση και τις πιθανές παραλείψεις των αμερικανικών αρχών. «Δημοσιοποιούμε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια στην έρευνά μας και για να βοηθήσουμε να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα των φρικτών εγκλημάτων του Επστάιν», πρόσθεσε, προτρέποντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «να δώσει στη δημοσιότητα αμέσως όλα τα έγγραφα» που αφορούν τον Νεοϋορκέζο επιχειρηματία.

Οι βουλευτές λένε επίσης ότι έχουν λάβει έγγραφα από τις τράπεζες J.P. Morgan και Deutsche Bank, με τις οποίες συνεργαζόταν ο Επστάιν, και σκοπεύουν να τα δώσουν στη δημοσιότητα «εντός των επόμενων ημερών», αφού προηγουμένως τα εξετάσουν.

Η δημοσίευση αυτών των νέων εικόνων έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται πιέσεις να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της για την υπόθεση, αφού το Κογκρέσο υιοθέτησε στα μέσα Νοεμβρίου νόμο προς αυτήν την κατεύθυνση. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει διορία μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου για να συμμορφωθεί.

Τρεις Δημοκρατικοί και δύο Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές με επιστολή τους προς την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ρωτούν «ποια διαδικαστικά εμπόδια» θα καθιστούσαν αδύνατη τη δημοσιοποίηση. Η κίνηση αυτή θεωρείται μέσο πίεσης στην υπουργό ώστε να τηρήσει τη διορία.

Αφού υποσχέθηκε, κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2024, να προχωρήσει σε αποκαλύψεις, ο Τραμπ καλεί εδώ και πολλούς μήνες τους υποστηρικτές του «να αλλάξουν σελίδα» χαρακτηρίζοντας την υπόθεση Επστάιν «φάρσα» της Δημοκρατικής αντιπολίτευσης.