Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα;»

Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα;»

«Θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα;» ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αλέξη Τσίπρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη.

Κληθείς να σχολιάσει την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Ήλπιζα ότι θα μέναμε στα θέματα της ατζέντας. Εγώ είπα μια κουβέντα που θέλω να επαναλάβω και να διατυπώσω το ερώτημα. Εσείς θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια; Διαβάζοντας το βιβλίο βλέπω ότι έσπευσε να βγει πρώτος από το πλοίο, πήρε όλες τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».

