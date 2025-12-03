Μητσοτάκης: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ίσως η πιο σύνθετη και δύσκολη μεταρρύθμιση» – Τι είπε για τις σχέσεις με Τουρκία και ΗΠΑ

Στις μεταρρυθμίσεις και το «βαθύ» κράτος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον πρόεδρο του ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου Γιάννη Σαρακάκη, κάνοντας λόγο για μία μάχη, που είναι συνεχής.

«Θα κερδηθεί αυτός ο πόλεμος άσχετα αν μπορούν να χαθούν κάποιες μάχες», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε ότι αύριο στο υπουργείο Δικαιοσύνης θα παρουσιάσει αλλαγές που οδηγούν σε επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης.

«Οι άλλες μεταρρυθμίσεις, εκείνες που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι συνεχείς. Δεν σκεφτόμαστε από τώρα εκλογικό σχεδιασμό και να βάλουμε φρένο στις μεταρρυθμίσεις», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Υπογράμμισε πως από τώρα μιλάει για την Ελλάδα του 2030, κάτι που απαιτεί σχεδιασμό από τώρα.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ίσως η πιο σύνθετη και δύσκολη μεταρρύθμιση. Δοκιμάσαμε πολλές φορές να προσεγγίσουμε το πρόβλημα…Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Αυτή η μεταρρύθμιση έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος. Ζητώ από τους αγρότες και κτηνοτρόφους να δείξουν κατανόηση. Τελικά τα χρήματα που θα πάρουν θα είναι περισσότερα. Κάθε μεταρρύθμιση έχει βραχυπρόθεσμο κόστος και μακροχρόνιο όφελος», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν τόσο έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να προβαίνουμε σε σημαντικές μειώσεις φόρων

Αναφερόμενος στην οικονομία ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα έχει σήμερα από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη όντας ταυτόχρονα δημοσιονομικά υπεύθυνη και επιτυγχάνοντας πρωτογενή πλεονάσματα.

«Όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν τόσο έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να προβαίνουμε σε σημαντικές μειώσεις φόρων που έχουν με τη σειρά τους αναπτυξιακή δυναμική», τόνισε υπενθυμίζοντας ότι την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα είχε από τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης προσέφερε σημαντική αναπτυξιακή δυναμική και τα κέρδη, μετά πρέπει να μας απασχολήσουν.

Αναφέρθηκε επίσης στις επενδύσεις και στην αύξησή τους, τονίζοντας ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε την προσπάθεια και είπε ότι ο κεντρικός στόχος από το 2023 είναι η αύξηση των μισθών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς ποια μπορεί να είναι τα νέα πεδία επενδύσεων ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία είναι διαφοροποιημένη απ’ όσο πολλοί πιστεύουν.

Ο πρωθυπουργός είπε για τον τουρισμό ότι έχουμε δυνατότητα να γίνει η χώρα ο πιο ελκυστικός προορισμός στον κόσμο.

«Υπάρχουν πολλοί κλάδοι που η Ελλάδα έχει πολλά να δώσει. Στην ενέργεια μετατρέπεται από έναν περιφερειακό παίκτη σε πρωταγωνιστή. Οι συμφωνίες που υπογράφησαν και να ευχαριστήσω την πρέσβειρα, αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στις ΑΠΕ, σε έργα αποθήκευσης ενέργειας, στην αποθήκευση φυσικού αερίου ως καύσιμο και τώρα ξεκινά γεωτρήσεις και τότε μπορεί να συζητάμε για πολύ διαφορετική πορεία της ελληνικής οικονομίας», τόνισε ενώ αναφέρθηκε και στη βιομηχανία, τη φαρμακοβιομηχανία, την υγεία, την εκπαίδευση, την αγροδιατροφή και την τεχνολογία.

«Έχουμε πάνω από 40 επιχειρηματικά κεφάλαια σε ελληνικές start up. Δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και μας επιτρέπουν να προσελκύσουμε Έλληνες από το εξωτερικό», τόνισε και πρόσθεσε: «Έχουμε δώσει σημαντικά κίνητρα. Επιστρέφουν περισσότεροι από όσους φεύγουν. Αυτή τη στιγμή εκτιμούμε – αυτό δείχνουν τα στοιχεία – ότι σε ετήσια βάση επιστρέφουν περισσότεροι από όσους φεύγουν».

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης η Ελλάδα είναι και κορυφαίος προορισμός για συνταξιούχους από το εξωτερικό ή εύπορους ανθρώπους επίσης από το εξωτερικό που θέλουν να έρθουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.

«Παραγωγικότητα, εξωστρέφεια, επένδυση στην ποιότητα, να αυξηθούν περισσότερο οι μισθοί. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας έχει αλλάξει. Το έχουμε ήδη δρομολογήσει και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το δρόμο και να τον διανύσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα», συμπλήρωσε.

Η σχέση με τις ΗΠΑ είναι στρατηγική με γεωπολιτικό, οικονομικό, ενεργειακό αποτύπωμα

«Η απόφαση της Ευρώπης για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο είναι ειλημμένη και μη αναστρέψιμη», τόνισε σε άλλο σημείο της συζήτησης ο πρωθυπουργός.

Υπενθύμισε ότι το 2019 η Ελλάδα πήρε την απόφαση να απεξαρτηθεί από τον λιγνίτη. «Η χώρα θα χρειαστεί μεταβατικό καύσιμο και είναι το φυσικό αέριο. Θα ήταν σημαντικό αντί να εισάγουμε, να βγάζουμε δικό μας. Η Ελλάδα θέλει φυσικό αέριο και χτίζουμε στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ που έχει και ενεργειακά και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Η σχέση με τις ΗΠΑ είναι στρατηγική με γεωπολιτικό, οικονομικό, ενεργειακό αποτύπωμα την οποία η κυβέρνηση μας και η κυβέρνηση Τραμπ έχει διάθεση να καλλιεργήσει και να ενισχύσει περισσότερο», υπογράμμισε.

Η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο με την Τουρκία χωρίς να υποχωρεί από τις θέσεις μας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το γεγονός πως ενδιαφέρονται αμερικανικοί κολοσσοί για τις έρευνες, πιθανόν υδρογονανθράκων, επιβεβαιώνονται έμπρακτα τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και αυτό έχει τη δική του σημασία.

«Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι αυτοτελείς. Η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο με την Τουρκία χωρίς να υποχωρεί από τις θέσεις μας», τόνισε ενώ για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και υφαλοκρηπίδας είπε πως αυτή είναι συζήτηση που αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία.

Η πολιτική σταθερότητα από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός

«Η πολιτική σταθερότητα αναγνωρίζεται ως προϋπόθεση οικονομικής ευημερίας σε αντίστοιχη με αυτό που συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Την πολιτική σταθερότητα την έχουμε θεσμικά και είναι από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με τις πολιτικές μας αλλά κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι κάναμε άλλα από αυτά που είπαμε. Η προεκλογική περίοδος ορίζεται από το Σύνταγμα. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τις εκλογές του 2027. Θεωρώ τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις πιο αποτελεσματικές και γρήγορες από τις κυβερνήσεις συνεργασίας και θα επιδιώξουμε αυτοδυναμία. Τον Δεκέμβριο του 2022 πολλοί προέβλεπαν ότι δεν θα έχουμε αυτοδυναμία και οι πολίτες τους διέψευσαν», τόνισε.

Τι είπε για την παρουσίαση του βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Κληθείς να σχολιάσει την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Ήλπιζα ότι θα μέναμε στα θέματα της ατζέντας. Εγώ είπα μια κουβέντα που θέλω να επαναλάβω και να διατυπώσω το ερώτημα. Εσείς θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια; Διαβάζοντας το βιβλίο βλέπω ότι έσπευσε να βγει πρώτος από το πλοίο, πήρε όλες τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».