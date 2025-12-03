LIVE – Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» – Από νωρίς η προσέλευση του κόσμου

Στις 19:00 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» στο θέατρο “Παλλάς”. Ήδη από νωρίς πολίτες έχουν φτάσει στον χώρο, καθώς η παρουσίαση όπως έγινε γνωστό είναι “ανοιχτή”

Ο συγγραφέας του βιβλίου, θα μιλήσει στο τέλος της εκδήλωσης, την οποία παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος.

Η τοποθέτησή του θα είναι μια ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και θα κάνει λόγο για αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας που σήμερα κυβερνά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Δείτε LIVE την ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου:

  • Οι πρώτες εικόνες από την προσέλευση του κόσμου στο Θέατρο Παλλάς

Οι συμβολισμοί

Ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο του δεν έχουν στείλει επίσημες προσκλήσεις για την παρουσίαση αλλά επιθυμούν να φανεί το πραγματικό, αυθεντικό ενδιαφέρον όσων πολιτών θα δώσουν το απόγευμα το παρών. Έτσι στις πρώτες θέσεις του θεάτρου αναμένεται να βρίσκονται απλοί πολίτες και πιθανότατα κάποια μέλη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Μπροστά στη σκηνή έχει προβλεφθεί να υπάρχει και μία κενή θέση στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει την επιλογή να μιλήσουν για το βιβλίο του τέσσερις ακαδημαϊκοί και όχι κάποιο γνωστό πολιτικό πρόσωπο του εξωτερικού. Έτσι η Ιωάννα Λαλιώτου, ο Αντώνης Λιάκος, ο πρώην υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης και η συντονίστρια της επιστημονικής επιτροπής του ΙΑΤ, Ευγενία Φωτονιάτα θα τοποθετηθούν για το αποτύπωμα της «Ιθάκης».

Στην παρουσίαση αναμένεται να δώσουν το παρών τόσο ο Σωκράτης Φάμελλος όσο και ο Αλέξης Χαρίτσης αλλά και μεγάλο μέρος των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

18:10 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

